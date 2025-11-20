Пропавшая Михалкова из "Уральских пельменей" рассказала об ударившей болезни

Звезда рассказала, почему так долго не выходила на связь

Звезда шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова выпала из светских хроник на долгое время – и оказалось, что на то у артистки был серьезный повод. В начале года она не могла передвигаться самостоятельно и сидела в четырех стенах из-за защемленного нерва.

В один момент звезда поняла, что не может встать с кровати.

"Я оказалась в прямом смысле заперта в квартире. Перемещалась с огромным трудом как черепашка", – признается Михалкова.

Последовала сложная реабилитация с приемом лекарственных препаратов и мануальной терапией. Позднее, понемногу начав ходить, артистка тратила по 20 минут, чтобы доковылять от квартиры до лифта. Каждая кочка, которую Юлия ощущала по дороге за рулем, отзывалась болью в спине.

Проведя столько времени наедине и осмысляя свое предназначение, Михалкова решила, что желает попробовать себя в парфюмерии. Ныне она учится – а в будущем планирует наладить запуск ароматов.

