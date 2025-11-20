Пропавшая Михалкова из "Уральских пельменей" рассказала об ударившей болезни

Курс рубля
Звезда шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова выпала из светских хроник на долгое время – и оказалось, что на то у артистки был серьезный повод. В начале года она не могла передвигаться самостоятельно и сидела в четырех стенах из-за защемленного нерва.
В один момент звезда поняла, что не может встать с кровати.
"Я оказалась в прямом смысле заперта в квартире. Перемещалась с огромным трудом как черепашка", – признается Михалкова.
Последовала сложная реабилитация с приемом лекарственных препаратов и мануальной терапией. Позднее, понемногу начав ходить, артистка тратила по 20 минут, чтобы доковылять от квартиры до лифта. Каждая кочка, которую Юлия ощущала по дороге за рулем, отзывалась болью в спине.
Проведя столько времени наедине и осмысляя свое предназначение, Михалкова решила, что желает попробовать себя в парфюмерии. Ныне она учится – а в будущем планирует наладить запуск ароматов.
Ранее о своей болезни рассказал Марат Башаров, вспомнив, как из-за недуга попал в ДТП. Медики рекомендовали ему ходить с холтером, который фиксирует сердечный ритм.
