Психолог объяснил причину измены Запашного своей жене

"Эмоционально застрял": почему Запашный изменил жене
Фото: АГН Москва
Дрессировщик не смог справиться с усталостью, считает эксперт

Аскольд Запашный недавно рассказал о связи на стороне: дрессировщик поведал о коллеге, которая от него родила. Супруга крайне нелегко восприняла это признание, рассказав о своих мучениях в браке. 

Психолог Станислав Самбурский предполагает, что причиной измены могла стать усталость дрессировщика, который все время был сильным. "Деградация и мучения" в словах Элен – конкретная эмоция в настоящем. С человеческой точки зрения, рассуждает эксперт, речь идет о попытке выжить. 

Невозможно, рассуждает Самбурский, уложить в голове одновременную любовь к мужу с многолетним строительством быта и его публичные признания в измене. Поэтому все проще собрать во "Все было неправдой" – такой механизм спасает от парализующей вины.

Запашный же с подростковых лет находится в роли сильного мужчины, который нужен всем. В такой позиции очень легко застрять с эмоциональной точки зрения.

В подобных условиях у главы и добытчика развивается собственное восприятие реальности, где он может себе позволить "чуть больше". И эта роль неизменна, пока супруга готова терпеть. А затем все меняется и начинает копиться стыд с усталостью.

И в этот момент, продолжил Самбурский, рядом оказывается кто-то, с кем можно не пускаться в объяснения и не чувствовать вину. У человека возникает эмоциональный перепад, и теплые чувства ощущаются как любовь. 

Элен же пускается в ярость для того, чтобы сохранить почву под ногами. А Запашный – в эйфорию, чтобы спастись от этой тяжести. Субъективная честность, рассудил психолог, есть у каждого: для Элен это "20 лет мучений", для Запашного -"жить наконец так, как хотел".

Источник: Passion.ru ✓ Надежный источник
