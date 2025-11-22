С "прогоревшего" на крипте Деревянко взыскали более 13 млн рублей

Артист остался должен после предложения вложиться в "выгодный бизнес"

Российский актер Павел Деревянко выплатит свыше 13 млн рублей – таков размер вынесенной судом суммы, которая осталась "висеть" на артисте после провального сотрудничества с криптоинвесторами.

Суд удовлетворил исковые требования криптобизнесмена, который судился с Павлом и другим предпринимателем Григорием Музуляном.

Конфликт начался с того, что Николенко заключил с обоими договор займа о передаче им 5 млн рублей. Соглашение предполагало возврат средств в июне 2024-го. Однако этого не произошло, и бизнесмен обратился в суд.

Сначала суд отказывался от взыскания средств с актера, постановив, что ответственность здесь несет лишь Мулузян. Однако во второй инстанции решение отменили, отправив дело на пересмотр.

Павел, кстати, неоднократно рассказывал о произошедшем: артист уверял, что крайне неудачно вложился в криптобизнес. Мулузян обещал ему большие деньги за инвестиции. Охотно поверив, Деревянко внес деньги и, как оказалось, подписал несколько кредитных договоров без своего ведома. Кредитором выступил друг Мулузяна. И никакой кредит никто не выдавал, как утверждал сам несчастный Павел.