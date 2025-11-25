Семья Брюса Уиллиса готовится к неизбежному из-за деменции актера

Супруга звезды не знает, как подготовить к такому повороту событий детей

Легендарный Брюс Уиллис продолжает бороться с деменцией. А родные, между тем, уже смирились с тем, что здоровье актера стремительно ухудшается. Супруга Брюса Эмма Хенинг заявила, что не думает о самых грустных последствиях.

Однако 47-летняя супруга понимает: такие мысли гнать не следует. Необходимо заранее готовиться к возможному уходу людей, чтобы такая ситуация не застала родных врасплох.

"Крепкий орешек" в настоящее время живет в отдельном доме, находясь под постоянным уходом профессионалов. Эмма не знает, как подготовить дочерей к будущей утрате. Девочки все силятся привыкнуть к ежедневным изменениям в состоянии отца. В диалоге с детьми Хемминг не затрагивает тему смерти, сообщает International Business Time.

"Для Эммы испытание – не просто наблюдать за упадком мировой иконы, но и справиться с глубоким и сложным горем утраты близкого человека, который всё ещё жив. Это деликатный, душераздирающий процесс: справляться с гнетущей реальностью состояния звезды "Крепкого орешка" и одновременно яростно защищать детство двух своих дочерей, 13-летней Мейбл и 11-летней Эвелин", – говорится в материале.

Младшая наследница Уиллиса ранее признавалась, что в школьные годы терпела насмешки от сверстников из-за своей внешности. Одноклассники издевались над ней из-за выдающегося подбородка. Повзрослев, она пересмотрела отношение к себе и поняла, что не видит никакого негатива в сходстве с отцом.