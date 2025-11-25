Семья Брюса Уиллиса готовится к неизбежному из-за деменции актера

Семья Брюса Уиллиса готовится к неизбежному из-за деменции актера
Брюс Уиллис. Фото: commons.wikimedia.org
Супруга звезды не знает, как подготовить к такому повороту событий детей

Легендарный Брюс Уиллис продолжает бороться с деменцией. А родные, между тем, уже смирились с тем, что здоровье актера стремительно ухудшается. Супруга Брюса Эмма Хенинг заявила, что не думает о самых грустных последствиях.

Однако 47-летняя супруга понимает: такие мысли гнать не следует. Необходимо заранее готовиться к возможному уходу людей, чтобы такая ситуация не застала родных врасплох.

"Крепкий орешек" в настоящее время живет в отдельном доме, находясь под постоянным уходом профессионалов. Эмма не знает, как подготовить дочерей к будущей утрате. Девочки все силятся привыкнуть к ежедневным изменениям в состоянии отца. В диалоге с детьми Хемминг не затрагивает тему смерти, сообщает International Business Time.

"Для Эммы испытание – не просто наблюдать за упадком мировой иконы, но и справиться с глубоким и сложным горем утраты близкого человека, который всё ещё жив. Это деликатный, душераздирающий процесс: справляться с гнетущей реальностью состояния звезды "Крепкого орешка" и одновременно яростно защищать детство двух своих дочерей, 13-летней Мейбл и 11-летней Эвелин", – говорится в материале.

Младшая наследница Уиллиса ранее признавалась, что в школьные годы терпела насмешки от сверстников из-за своей внешности. Одноклассники издевались над ней из-за выдающегося подбородка. Повзрослев, она пересмотрела отношение к себе и поняла, что не видит никакого негатива в сходстве с отцом.

Источник: International Business Time ✓ Надежный источник

The Guardian: Украину ждет самая суровая зима с 2022 года

Энергетическая проблема усиливается и приобретает большее значение на фоне коррупционного скандала в Киеве

Трамп выставил жесткое требование Зеленскому

Американцы переходят к решительным действиям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей