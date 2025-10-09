Дочка Брюса Уиллиса рассказала, что ей пришлось пережить из-за сходства с отцом

Детство девушки было тяжелым

Младшая наследница легендарного артиста Брюса Уиллиса и не менее знаменитой актрисы Деми Мур, Таллула, призналась, что в школьные годы тяжело переживала насмешки из-за своей внешности. Одноклассники дразнили ее за сильное сходство с именитым родителем, особенно за выдающийся подбородок, который стал поводом для постоянных шуток.

Девушка рассказала, что долгое время стеснялась этой черты и считала ее своим личным проклятием – ей было очень тяжело и болезненно принимать себя.

Она призналась, что всерьез думала изменить лицо при помощи пластики, чтобы избавиться от того, что стало источником насмешек. Однако со временем звездная наследница смогла пересмотреть отношение к себе и перестала видеть в сходстве с отцом что-то негативное. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Теперь она считает подбородок символом своей индивидуальности и наследием, которое напоминает о семье.

К слову, ранее появились новые подробности заболевания известного артиста.