Продюсер раскритиковал Шнурова за огромный ценник на новогодних корпоративах

Продюсер раскритиковал Шнурова за огромный ценник на корпоративах
Фото: АГН Москва
Солист "Ленинграда" просит за выступление баснословную сумму

Ценник Сергея Шнурова за новогодние корпоративы неоправданно высокий, считает музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. Эксперт полагает, что фронтмен "Ленинграда" уже прошел пик своей популярности, а потому такие запросы опережают реальность.

Прежде, уточнял Бабичев, такие деньги были вполне оправданы – это было во времена написания хитов с мотивами, которые плотно въедались в голову. Однако с песни "На Лабутенах" прошло несколько лет.

"И сейчас суммы в 27 млн рублей, если он действительно их устанавливает, на мой взгляд, не оправданы, – считает Бабичев.

Сергей существует теперь за счет старых песен. Музыкальный критик полагает, что группа выпускает новые песни, которые не могут сравниться по популярности с давними хитами.

У "Ленинграда", добавил продюсер, теперь есть все. И коллектив предпочитает ограничиваться редкими выступлениями, за которые просит больше денег. Да и озвученная сумма, уверен Евгений, не является пределом. Быть может, через какое-то время гонорар окажется еще больше.

Плотно поработать на праздниках решил и Игорь Николаев, который теперь просит за каждую песню по 1 млн рублей. Продюсер Сергей Дворцов назвал это "новогодним чесом", когда каждый певец поднимает цену в два-три раза.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
