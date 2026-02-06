Звезде "Сватов" Олесе Железняк потребовалась срочная помощь медиков

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Российская актриса театра и кино Олеся Железняк почувствовала недомогание, из-за которого ей потребовалась экстренная помощь медиков. Знаменитости стало плохо ночью дома.
Железняк жаловалась на повышенное давление и сильные боли в груди. Медики оказали помощь на месте – Железняк отказалась ехать в больницу.
Актриса запомнилась массовому зрителю по роли Ларисы Буханкиной в телепроекте "Сваты". Не так давно Олеся признавалась, что поддерживает связь с родней на Украине. Однако в общении действует правило – не затрагивать политику.
Олеся придерживается патриотической позиции, поддерживая решения российского руководства. В диалоге с родными все ограничиваются личными и бытовыми темами.
Многие в Европе жаждут ввести войска на земли Незалежной
Москва предупредила, что силы "коалиции желающих" станут законной военной целью