Звезде "Сватов" Олесе Железняк потребовалась срочная помощь медиков

От госпитализации актриса отказалась

Российская актриса театра и кино Олеся Железняк почувствовала недомогание, из-за которого ей потребовалась экстренная помощь медиков. Знаменитости стало плохо ночью дома.

Железняк жаловалась на повышенное давление и сильные боли в груди. Медики оказали помощь на месте – Железняк отказалась ехать в больницу.

Актриса запомнилась массовому зрителю по роли Ларисы Буханкиной в телепроекте "Сваты". Не так давно Олеся признавалась, что поддерживает связь с родней на Украине. Однако в общении действует правило – не затрагивать политику.

Олеся придерживается патриотической позиции, поддерживая решения российского руководства. В диалоге с родными все ограничиваются личными и бытовыми темами.