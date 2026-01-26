Железняк рассказала о связи с Украиной

Актриса решила быть откровенной

Актриса Олеся Железняк, известная по роли Ларисы Буханкиной в телепроекте "Сваты", рассказала, что продолжает поддерживать связь с родней, живущей на Украине, однако в их общении действует негласное правило – не затрагивать политические темы.

Звезда, которая открыто придерживается патриотической позиции и поддерживает все решения российского руководства, пояснила, что в разговорах с родными они ограничиваются личными и бытовыми темами. Актриса сообщила, что они с родней поздравляют друг друга с праздниками и сознательно обходят острые вопросы, чтобы сохранить человеческие отношения.

При этом ранее актриса признавалась, что в начале конфликта связь с украинскими родственниками была фактически утрачена из-за ее пророссийской позиции. Она подчеркивала, что ощущает личную ответственность и внутренний долг перед российскими бойцами, которые защищают в том числе и ее близких.

Также знаменитость рассказывала, что ее взгляды отразились на карьере. В 2023 году она лишилась возможности сыграть в одном из кинопроектов, поскольку один из коллег отказался с ней работать из-за ее общественной позиции, несмотря на то, что главная роль изначально предназначалась именно ей.

