39-летний Акинфеев заявил о нежелании уходить из ЦСКА в европейский клуб

Бессменный голкипер армейцев готов до конца карьеры работать в родной команде

39-летний воспитанник ЦСКА Игорь Акинфеев играет за основной состав армейцев с начала карьеры – с 2003 года. Недавно спортсмен опубликовал книгу "Игорь Акинфеев. Автобиография самого преданного футболиста". При этом футболист признается, что с детства предположить не мог, что будет играть на ЦСКА.

В футбол 4-летнего Игоря привел отец. Правда, ребенок уже грезил о том, что станет членом команды – и мечта сбылась. Как рассуждает сам Акинфеев, "попал – и как на рельсы встал". Продлевал контракт стабильно раз в пятилетие.

"Никогда не было цели перейти в европейский клуб, – рассуждает вратарь армейского клуба в беседе с женским журналом "Клео.ру".

Сам Акинфеев отрицает, что мог слышать о подобных предложениях. И, самое главное – он не испытывает никаких сожалений: работает на результат и делает это в своей любимой команде.

39-летний Игорь не считает себя героем, каковым его окрестили фанаты клуба за преданность родному клубу. Хотя понимает, что карьере в спорте поспособствовало само участие в суперкоманде и природные данные с рождения. Однако, уверен Игорь, человек делает себя сам. И запал к футболу у него никуда не делся.

Ранее стало известно, что бывший футболист "Зенита" Александр Кержаков станет отцом в четвертый раз: о долгожданном событии рассказала экс-возлюбленная спортсмена, блогер Милана Тюльпанова. При этом сам Кержаков с супругой Евгенией по традиции не афишируют личную жизнь.