Александр Кержаков снова станет отцом

Радостную новость выдала бывшая жена футболиста

Экс-возлюбленная Александра Кержакова, блогер Милана Тюльпанова, во время записи развлекательного телешоу неожиданно рассказала, что спортсмен вскоре вновь станет счастливым родителем. Речь идет об уже четвертом наследнике знаменитости. Сам спортсмен и его нынешняя жена Евгения традиционно не комментируют личную жизнь, предпочитая сохранять "режим тишины" вокруг семьи.

Тюльпанова также вспомнила неприятный инцидент, когда Евгения вдруг назвала ее сына своим. Тогда это вызвало у модели бурные эмоции, но теперь она пережила прошлое и чувствует себя спокойно. Сейчас у Миланы новые отношения, которые ее вполне устраивают.

Тем временем, будущие родители очередного наследника остаются одной из самых закрытых пар российского спорта. Они избегают публичных комментариев, не делятся личным и стараются держать семейные новости подальше от внимания журналистов. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

