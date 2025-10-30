Александр Кержаков снова станет отцом

Александр Кержаков снова станет отцом
Александр и Евгения Кержаковы. Фото: соцсети
Радостную новость выдала бывшая жена футболиста

Экс-возлюбленная Александра Кержакова, блогер Милана Тюльпанова, во время записи развлекательного телешоу неожиданно рассказала, что спортсмен вскоре вновь станет счастливым родителем. Речь идет об уже четвертом наследнике знаменитости. Сам спортсмен и его нынешняя жена Евгения традиционно не комментируют личную жизнь, предпочитая сохранять "режим тишины" вокруг семьи.

Тюльпанова также вспомнила неприятный инцидент, когда Евгения вдруг назвала ее сына своим. Тогда это вызвало у модели бурные эмоции, но теперь она пережила прошлое и чувствует себя спокойно. Сейчас у Миланы новые отношения, которые ее вполне устраивают.

Тем временем, будущие родители очередного наследника остаются одной из самых закрытых пар российского спорта. Они избегают публичных комментариев, не делятся личным и стараются держать семейные новости подальше от внимания журналистов. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее Ида Галич показала тело спустя два месяца после родов.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
По теме

Альянс скептиков: в Европе созрел антиукраинский план

Многим европейцам надоел затяжной конфликт

Раскрыто, чем НАТО решила ответить на победу России

Конфликтная ситуация все ближе к решающему этапу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей