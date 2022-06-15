Европейская разведка докладывает о высоких шансах победы России

В Литве полагают, что прогнозы по окончанию конфликта на Украине неутешительные для стран Запада – российские войска демонстрируют прогресс, высока вероятность того, что Россия не проиграет, заявил литовский глава МИД Габриэлюс Ландсбергис.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг полагает, что достижение мира будет стоить Украине территориальных уступок. Альянс намерен оказать Киеву помощь в переговорах.

Украинские власти также признают, что ситуация с каждым днем становится все хуже, однако пока отчаиваться рано – они надеются, что новые поставки западного вооружения помогут переломить ситуацию.

8:22 Украинские националисты обстреляли Чернобаевку под Херсоном, два мирных жителя погибли, пятеро ранены, рассказал РИА Новости источник.

15 июня

21:37 Удар по селу Займище в Брянской области, по предварительным данным, производился ракетой "Точка-У.

21:15 Смертная казнь за военные преступления необходима, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

20:37 Число граждан, мобилизованных в украинскую армию, исчисляется сотнями тысяч – МО Украины.

20:05 Завершился последний этап по освобождению Камышевахи от формирований украинских националистов, заявил Кадыров.

19:38 Вашингтон намерен передавать Украине разведывательную информацию для нанесения ударов при помощи реактивных систем залпового огня, поставляемых Киеву Западом.

19:18 США работают над планом вывоза зерна с Украины по железной дороге с созданием перевалочных пунктов на границе, в том числе с Польшей.

18:45 Пушилин заявил, что спецоперация закончится полнейшей победой союзнических сил.

18:23 Украинские спортсмены будут бойкотировать соревнования, где заявлено участие спортсменов из России и Белоруссии.

17:42 Приговоренный на Украине к пожизненному лишению свободы российский военный Шишимарин подал апелляцию.

17:01 Запад молчит об интенсификации обстрелов Донецка, реакция ООН невнятная – Ушаков.

16:17 Стало известно, что как минимум три биологические лаборатории есть на территории областного центра Запорожской области.

15:38 Запорожская область намерена интегрироваться в налоговую систему РФ после планируемого вхождения в состав России.

15:11 Раскрыт хитрый трюк засевших в катакомбах "Азота" боевиков ВСУ.

14:21 Минобороны России сообщило, что украинская сторона попросила организовать гумкоридор для эвакуации гражданских с завода "Азот" в Северодонецке на подконтрольную Киеву территорию в Лисичанск.

14:02 Ребенок погиб при обстреле Рубежного (ЛНР) украинскими войсками из поставленных США гаубиц М777.

13:30 ДНР, попросив у России дополнительной помощи, рассчитывает на более активное применение ракет наземного и воздушного базирования, пояснил Басурин.

12:40 Беспилотники Росгвардии обнаружили огневые позиции и два грузовых автомобиля ВСУ в ЛНР. В других населенных пунктах были выявлены фортификационные сооружения, командный пункт, замаскированная позиция танка и командно-штабной машины украинской стороны. Цели были уничтожены.

11:38 Порт Бердянска восстановлен, он готов к работе.Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Александр Сауленко

09:56 Губернатор Брянской области подтвердил сообщения об обстреле села Займище в Клинцах. По его данным, ранены четыре человека, им оказывают помощь. Также повреждено несколько жилых домов.

09:46 В небо Брянской области после удара по территории города Клинцы немедленно поднялись истребители.

08:56 В городе Клинцы (Брянская область) прогремел взрыв. Жители делятся моментами инцидента и рассказывают, что взрывы прозвучали около восьми утра, после был замечен военный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник". Официальных данных пока нет.

07:41 Донецкий машиностроительный завод "Кант" получил серьезные повреждения в результате украинского обстрела.

07:20 Вооруженные силы Украины обстреляли населенные пункты Ясиноватая, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Гольмовский и Михайловка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК, пишет телеканал "360".

14 июня

21:10 ДНР запросила у России дополнительные союзнические силы из-за учащения обстрелов Донецка, заявила глава республики Денис Пушилин.

17:31 Украина начала подготовку к проведению песенного конкурса "Евровидение-2023", несмотря на боевые действия на территории страны.

17:18 Число раненных при обстреле украинскими войсками Майского рынка в Буденновском районе Донецка возросло до 18, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

16:44 Украинские войска обстреляли Горловку.

15:18 Украинское Минобороны подтвердило, что Северодонецк перешел под контроль России.

14:24 Зеленский обратился к американским евреям с призывом способствовать усилению санкций против России и ускорению поставок оружия.

13:10 Число жертв украинского обстрела на Майском рынке в Донецке выросло до 3 человек, еще 4 пострадали, сообщает штаб теробороны ДНР.

12:40 Украинскому обстрелу подвергся людный рынок в центре Донецка, погибли женщина и ребенок, есть раненые.

12:24 Российские средства ПВО сбили Bayraktar в районе Луганска.

12:01 Глава Святогорска согласился возглавить администрацию города после освобождения по предложению главы ДНР.

11:42 ВСУ обстреляли несколько районов Донецка из РСЗО "Град", снаряды упали в Киевском и Куйбышевском районах города, а также неподалеку от больницы Вишневского.

11:25 Ведущие предприятия, которые производят высокоточное вооружение, работают "не покладая рук", заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

10:38 Власти Запорожья сообщили, что спецслужбы Украины начали запугивать местных жителей терактами.

13 июня

Новости спецоперации предыдущей недели, с 6 по 12 июня – в трансляции "Утра".