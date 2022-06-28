Важные бои ведутся на территории ЛНР

Старт спецоперации на Украине был дан российским главнокомандующим Владимиром Путиным 24 февраля. За прошедшее время российским войскам при поддержке бойцов двух республик Донбасса удалось существенно продвинуться.

Из последних важных достижений: 25 июня Минобороны РФ сообщило об установлении полного контроля над Северодонецком в ЛНР. Спустя несколько дней начались бои за Лисичанск. Этот город, расположенный в Луганской народной республике, представляет важное стратегическое значение, его планируют освободить от украинских нацистов в кратчайшие сроки.

При это многим очевидно, что конфликт на Украине является резким обострением противостояния России и Запада. Так, глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркнул, что одной из целей спецоперации является "уничтожение американской химеры" в Незалежной.

08:11 Турецкая компания намерена передать Украине три беспилотника Bayraktar



28 июня

21:45 Завод "Азот" в Северодонецке почти не пострадал и скоро заработает на благо ЛНР, заявили в Народной милиции.

21:35 В ситуации с торговым центром в Кременчуге много несостыковок, выглядит как провокация в Буче, заявил первый зампостпреда РФ при ООН.

21:19 Компания Baykar заявила, что бесплатно передаст Украине три беспилотника Bayraktar, на которые украинцы собирали деньги всей страной.

20:19 Зампред Совбеза РФ Медведев: ответные меры РФ на запрет транзита в Калининград будут очень жесткими, они способны "перекрыть кислород" нашим прибалтийским соседям.

19:27 На территории "Азовстали" эксгумированы останки 172 украинских военных, сообщила генпрокуратура ДНР.

18:59 Байден объявил о повышении импортных пошлин на ряд товаров российского экспорта в связи с приостановкой нормальных торговых связей с Россией.

18:17 Украина получила от Японии кредит в $500 млн. Срок его погашения составит 30 лет, сообщили в Киеве.

17:29 Ракеты попали в торговый центр в городе Кременчуг, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

17:01 Москва подтвердила свое участие в саммите G20, Индонезия надеется на очный формат мероприятия – Кремль.

16:28 Зеленский провел встречу с президентом Молдавии Майей Санду в Киеве.

16:26 Россия ввела санкции против 43 граждан Канады. В перечне теперь 701 человек.

16:12 В Минобороны сообщили об уничтожении цехов завода ‘Артем’ в Киеве, где производились боеприпасы для РСЗО.

15:12 Помощник президента США Салливан подтвердил, что Вашингтон поставит Киеву средства ПВО средней и большой дальности.

14:48 Киев пытается с помощью заградотрядов остановить бегство своих подразделений в районе Лисичанска – МО РФ.

14:47 ВКС РФ высокоточным оружием поразили три взвода РСЗО "Град", взвод гаубиц М-777, два артиллерийских взвода гаубиц "Гиацинт".

14:40 ВС РФ нанесли ракетный удар по цехам ракетно-строительной корпорации "Артем", расположенной в украинской столице. Там производили боеприпасы для украинских РСЗО, объект поражен.

14:23 Зеленский заявил, что "сейчас не время для переговоров", передает Франс Пресс.

13:54 Зеленский заявил лидерам G7, что хочет, чтобы военные действия на Украине закончились до наступления зимы, передает Рейтер.

14:47 В ДНР заявили, что украинские войска потеряли погибшими в общей сложности более 50 тысяч человек.

13:23 Электричество будет подведено к порту Мариуполя в считанные дни – Пушилин.

13:01 Кремль: РФ уважает право ДНР и ЛНР самим решать вопрос о своем будущем.

12:20 Помощник Кадырова по силовому блоку заявил, что найдены доказательства подготовки северодонецкого аэропорта под создание базы НАТО.

11:39 Украина заявила, что прекращает действие двух соглашений с Россией в сфере ядерной безопасности.

11:11 На данный момент в заложниках у боевиков на территории "Азота" не остается никого, сказал посол ЛНР.

10:43 Руководитель управления разведки украинского минобороны Буданов в интервью FT пригрозил России терактами и диверсиями на ее территории.

10:17 Во дворце культуры освобожденной Новой Каховки в Херсонской области заработала доставленная из Санкт-Петербурга выставка военно-исторического музея артиллерии.

09:32 Из промзоны северодонецкого "Азота" за воскресенье эвакуировано еще более 500 мирных жителей, сообщила Народная милиция ЛНР.

08:48 Парламент ДНР допустил отмену смертной казни после трибунала над военными преступниками.

08:11 Силы ЛНР и РФ активно сжимают кольцо в Лисичанске, сообщает источник.

07:06 Бойцы "Ахмата" и Народной милиции ЛНР продолжают зачистку территории "Азота".

27 июня