Как проходит спецоперация на Украине. Онлайн

Как проходит спецоперация на Украине. Онлайн
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российским войскам осталось зачистить ДНР

В конце прошлой недели Минобороны России отчиталось о полном освобождении Луганской народной республики – последний неподконтрольный город Лисичанск взяли российские солдаты. Соответствующий отчет предоставил президенту Сергей Шойгу. 

Однако украинская сторона сперва заявила, что речи о полном взятии Лисичанска не идет. Позже во время своего обращения Зеленский подтвердил, что ВСУ покинули город, пообещав вернуться туда благодаря тактике украинцев и новым поставкам вооружения. 

После освобождения ЛНР российские войска сразу перешли в наступление в Северске, который находится в ДНР неподалеку от Лисичанска. 

7:39 ВСУ обстреляли приграничные пункты Глушковского района Курской области – губернатор региона Старовойт.

5 июля

21:30 Украинские силовики обстреляли город Снежное из американской РСЗО HIMARS. Следователи СК РФ совместно с представительством ДНР в СЦКК осмотрели и зафиксировали факты повреждения детского садика.

21:25 Торговые ряды горят на рынке в Киевском районе Донецка возле железнодорожного вокзала. Пожар возник из-за обстрела со стороны украинских войск.

20:57 Пострадавших в пожаре в результате падения беспилотника в Таганроге нет, принадлежность летательного аппарата выясняется, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

19:30 Беспилотник, предположительно, упал на частный дом в приграничном Таганроге Ростовской области, сообщил РИА Новости источник

18:40 Три детсада и лицей повреждены в Донецке из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин.

17:46 В Херсонской области сформировано правительство, в него войдут местные граждане и управленцы из РФ, сообщили в военно-гражданской администрации региона. Правительство Херсонской области станет полноценным органом власти, а не временной администрацией, заявил глава региона.

16:01 В Народной милиции ЛНР заявили, что их силы работают в районе Северска в ДНР, куда отошли украинские войска из Лисичанска.

13:50 Начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что флаг Украины установлен на острове Змеиный.

13:44 Шойгу: ВСУ потеряли 12 самолетов, шесть зенитных ракетных комплексов и оставили 39 танков и бронемашин во время боев за Лисичанск.

13:39 Путин на встрече с Шойгу заявил, что группировки "Восток" и Запад" должны выполнять свои задачи по прежнему плану, а подразделения, участвовавшие в освобождении ЛНР, должны отдохнуть и нарастить возможности. Он отметил, что присвоит звание Героев России генералам Ляпину и Абачеву.

13:33 Потери украинской армии за две недели составили 5 469 человек, заявил Шойгу на встрече с Путиным.

13:27 "Северный поток – 2" не сертифицирован и не может быть запущен, заявил представитель Минэкономики ФРГ.

13:03 В Курской области беспилотник сбросил бомбу на частный дом недалеко от границы с Украиной, есть пострадавший – Baza.

12:58 Россия прорабатывает различные сценарии в ответ на запрет Литвы транзита в Калининградскую область и из нее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

12:43 После освобождения ЛНР нужно отодвинуть противника дальше для безопасности, задачу денацификации территории всей Украины никто не отменял – глава ЛНР Пасечник.

12:25 Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что назначил главу Северодонецка, идет поиск кандидатуры на пост главы Лисичанска.

12:10 Протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО будут подписаны 5 июля, страны войдут в альянс после их ратификации – НАТО.

11:55 Турция ожидает от России ответа на предложение о встрече в Стамбуле по зерновому вопросу, президент страны Тайип Эрдоган планирует обсудить этот вопрос с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу.

11:50 В результате наступления ВС РФ Киев потерял управление отступающими подразделениями 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад – Минобороны России.

11:08 Папа Римский Франциск выразил желание поехать в Москву и Киев после поездки в Канаду. 

10:22 Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не видит в обозримом будущем перспектив того, чтобы страны НАТО дали согласие на вступление Украины в эту организацию.

10:18 Киев выдвинул Москве требования для прекращения боевых действий. 

9:40 Минобороны РФ запустило Центр регистрации ядерных взрывов на планете.

9:07 Росгвардия обнаружила доказательства работы наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб – ведомство.

8:18 Британские власти не исключили передачу замороженных российских активов Украине. Изъятые средства могут быть переданы в виде возмещения ущерба либо частным лицам, либо украинским властям.

4 июля

Все новости за предыдущую неделю с 27 июня по 3 июля – в трансляции "Утра". 

новости партнеров

Запад впервые признал неготовность к конфликту на Украине

Европа уже отдала ВСУ все, что от нее требовалось - больше уже некуда

Путин обязал чиновников отдавать дорогие подарки государству

Они отойдут в Госфонд, входящий в часть золотовалютных резервов страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей