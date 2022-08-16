Российские военные продолжают зачищать Донбасс

В Пентагоне полагают, что инцидент со взрывами в Крыму на прошлой неделе был спровоцирован украинскими силами. Минобороны России такую версию опровергает – по информации ведомства, никакого огневого воздействия на территории аэродрома не было. Жители Новофедоровки не исключают как детонации снарядов из-за жары, так и возможной диверсии.

Украинская сторона уверяет, что ведет переговоры с Западом по поводу вероятного удара по Крымскому мосту, а в Запорожской области рассматривают возможность приостановки работы АЭС из-за обстрелов со стороны Украины.

Все новости за неделю с 15 по 21 августа – в трансляции "Утра".

07:44 Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал население, проживающее в подконтрольных киевским властям регионах, перебираться на освобожденные территории Украины. Об этом представитель властей сообщил РИА Новости.

16 августа

21:19 Шойгу и Гутерреш обсудили безопасности функционирования Запорожской АЭС, а также инициативы ООН относительно порядка упрощения экспорта российских продуктов питания и удобрений.

19:55 Трое военных Донецкой Народной Республики погибли, четверо получили ранения в понедельник, сообщила Народная милиция ДНР.

19:04 Удары по Запорожской АЭС являются продолжением политики ядерного шантажа, которую ведут США, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

18:10 Около Запорожской АЭС прогремели несколько взрывов после массированного обстрела Энергодара со стороны ВСУ, сообщили в администрации города.

17:58 Украинские войска ведут обстрел Энергодара, взрывы зафиксированы в городе и районе Запорожской АЭС, сообщают местные власти.

17:22 Украинские войска в понедельник за час выпустили по Донецку десять мин калибром 120 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра, говорится в сообщении представительства Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

16:50 В Волгоградской области предотвратили теракт, который украинские спецслужбы готовили на объекте нефтегазового комплекса, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

16:10 Москва серьезно озабочена зацикленностью ЕС на "российской угрозе", которой они готовы объяснить что угодно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя совместное заявление группы стран ЕС вокруг ситуации на Запорожской АЭС.

15:37 Газоснабжение Херсонской области будет налажено со стороны Крыма, вопрос решат до конца года – власти региона.

13:55 Военкор Андрей Руденко сообщил, что артиллерия ВСУ накрывает позиции собственных войск на фронте в Донбассе.

13:03 За неделю Росгвардия задержала в Херсонской и Запорожской областях более 50 человек, связанных с ВСУ, сообщили в ведомстве.

12:39 Северск блокирован союзными войсками с трех сторон, сообщает посол ЛНР в РФ.

12:19 Российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Харьковской области, погибло более ста боевиков.

12:17 Зеленский уволил начальников управлений СБУ в Киевской области, а также во Львовской и Тернопольской областях.

11:15 Антон Листопад, которого на Украине считают "одним из лучших летчиков", ликвидирован в ходе специальной военной операции РФ, сообщают СМИ.

10:43 Офицеры ВСУ покинули позиции в районе города Соледара в ДНР, сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

9:50 Мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей столицы о проблемах с отоплением зимой и призвал подготовить теплую одежду и одеяла.

9:05 Администрация Запорожской области предложила Украине объявить режим тишины вокруг Запорожской АЭС

8:34 В США опасаются вербовки афганских военных Россией и Китаем.

15 августа

Новости спецоперации предыдущей недели – в трансляции с 8 по 14 августа.