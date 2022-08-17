Российские военные продолжают зачищать Донбасс

В Пентагоне полагают, что инцидент со взрывами в Крыму на прошлой неделе был спровоцирован украинскими силами. Минобороны России такую версию опровергает – по информации ведомства, никакого огневого воздействия на территории аэродрома не было. Жители Новофедоровки не исключают как детонации снарядов из-за жары, так и возможной диверсии.

Украинская сторона уверяет, что ведет переговоры с Западом по поводу вероятного удара по Крымскому мосту, а в Запорожской области рассматривают возможность приостановки работы АЭС из-за обстрелов со стороны Украины.

Все новости за неделю с 15 по 21 августа – в трансляции "Утра".

8:24 Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о планах Киева уничтожить Крымский мост.

17 августа

20:40 ООН на заявление РФ об опасности посещения ЗАЭС сотрудниками МАГАТЭ через Киев: у нас есть ресурсы для содействия поездке только через Киев.

20:13 Саперы международного противоминного центра ВС РФ и ДНР перед началом учебного года начали проверку школ, детсадов и спортплощадок в Мариуполе.

19:49 Генсек ООН посетит Львов в четверг, встретится с президентами Украины и Турции.

19:10 Патрушев и секретарь Совбеза Белоруссии подчеркнули, что провокации Киева в отношении атомных объектов угрожают глобальной безопасности.

18:43 Курская АЭС вернулась в плановый режим работы после диверсий на ЛЭП.

18:16 Макрон обсудил с Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС, выступил за скорейшую отправку миссии МАГАТЭ на Украину.

17:39 Энергоблоки №2 и №3 Курской АЭС работают в соответствии с графиком, энергоблок №4 находится в плановом ремонте.

17:13 Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по факту массового уничтожения ВСУ животного мира, отравления атмосферы и водных ресурсов.

16:41 Минобразования Украины сообщило, что из школьной программы решено изъять русский язык и литературу.

16:20 ВСУ ведут артиллерийский обстрел жилых районов Энергодара, сообщает ВГА.

15:41 Члены организации "Гражданский корпус "Азов", созданной при одноименном батальоне, запрещенном в РФ, задержаны в Херсоне.

15:05 Украинские диверсанты устроили серию подрывов в Курской области.

14:47 В Курской области украинскими диверсантами подорваны опоры ЛЭП, питающие АЭС, сообщили в ФСБ.

13:50 Режим ЧС регионального характера введен после детонации боеприпасов в Джанкойском районе на севере Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

12:41 Отдельные небольшие взрывы еще слышны на месте детонации боеприпасов на территории одной из воинских частей в Джанкойском районе Крыма, сообщил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

12:38 Глава МИД Украины признался, что его дети, родители и собаки покинули страну сразу после начала российской спецоперации.

11:48 Женщина получила ранение в селе Веселое в Донецкой народной республике в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

10:40 ФСБ сообщила о задержании сторонника "Правого сектора*"* (запрещен в РФ), который планировал поджоги административных зданий в Минеральных Водах и Железноводске. Сейчас он арестован, возбуждено дело о подготовке теракта.

10:05 2 тысячи человек вывезли из 5-километровой зоны под Джанкоем, где детонируют боеприпасы, эвакуация людей почти завершена, сообщил глава Крыма.

09:22 Двое гражданских пострадали в результате детонации боеприпасов в Джанкойском районе в Крыму, их жизни ничего не угрожает, заявил Аксенов.

08:30 Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что срочно выехал в село Майское под Джанкоем на место происшествия. Как ранее сообщили РИА Новости в силовых структурах Крымского полуострова, трансформаторная подстанция горит в Джанкое после сильного взрыва в 6 часов утра во вторник.

07:44 Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал население, проживающее в подконтрольных киевским властям регионах, перебираться на освобожденные территории Украины. Об этом представитель властей сообщил РИА Новости.

16 августа

21:19 Шойгу и Гутерреш обсудили безопасности функционирования Запорожской АЭС, а также инициативы ООН относительно порядка упрощения экспорта российских продуктов питания и удобрений.

19:55 Трое военных Донецкой Народной Республики погибли, четверо получили ранения в понедельник, сообщила Народная милиция ДНР.

19:04 Удары по Запорожской АЭС являются продолжением политики ядерного шантажа, которую ведут США, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

18:10 Около Запорожской АЭС прогремели несколько взрывов после массированного обстрела Энергодара со стороны ВСУ, сообщили в администрации города.

17:58 Украинские войска ведут обстрел Энергодара, взрывы зафиксированы в городе и районе Запорожской АЭС, сообщают местные власти.

17:22 Украинские войска в понедельник за час выпустили по Донецку десять мин калибром 120 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра, говорится в сообщении представительства Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

16:50 В Волгоградской области предотвратили теракт, который украинские спецслужбы готовили на объекте нефтегазового комплекса, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

16:10 Москва серьезно озабочена зацикленностью ЕС на "российской угрозе", которой они готовы объяснить что угодно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя совместное заявление группы стран ЕС вокруг ситуации на Запорожской АЭС.

15:37 Газоснабжение Херсонской области будет налажено со стороны Крыма, вопрос решат до конца года – власти региона.

13:55 Военкор Андрей Руденко сообщил, что артиллерия ВСУ накрывает позиции собственных войск на фронте в Донбассе.

13:03 За неделю Росгвардия задержала в Херсонской и Запорожской областях более 50 человек, связанных с ВСУ, сообщили в ведомстве.

12:39 Северск блокирован союзными войсками с трех сторон, сообщает посол ЛНР в РФ.

12:19 Российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Харьковской области, погибло более ста боевиков.

12:17 Зеленский уволил начальников управлений СБУ в Киевской области, а также во Львовской и Тернопольской областях.

11:15 Антон Листопад, которого на Украине считают "одним из лучших летчиков", ликвидирован в ходе специальной военной операции РФ, сообщают СМИ.

10:43 Офицеры ВСУ покинули позиции в районе города Соледара в ДНР, сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

9:50 Мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей столицы о проблемах с отоплением зимой и призвал подготовить теплую одежду и одеяла.

9:05 Администрация Запорожской области предложила Украине объявить режим тишины вокруг Запорожской АЭС

8:34 В США опасаются вербовки афганских военных Россией и Китаем.

15 августа

Новости спецоперации предыдущей недели – в трансляции с 8 по 14 августа.