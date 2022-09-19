Как проходит спецоперация на Украине. Онлайн

Как проходит спецоперация на Украине. Онлайн
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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ВСУ продолжают попытки контратаковать освобожденные территории

Более полугода российские военные продолжают реализовывать задачи, поставленные в рамках специальной военной операции по защите Донбасса. Вооруженные силы Украины предпринимают попытки контратак по нескольким направлениям на линии фронта. Особое внимание незалежных вояк привлекает Запорожье, где расположена мощная атомная электростанция.

Москва не раз заявляла, что нацелена на скорейшее прекращение боевых столкновений, однако Киев под давлением Запада настаивает на исключительно военном решении конфликта. При этом США и ряд европейских стран принимают самое активное участие в происходящем. В российском МИД подчеркнули, что поставка американцами ракет большей дальности Украине сделает Вашингтон стороной конфликта.

Тем временем, некоторые государственные деятели из Европы начали рассуждать о расчленении Украины. Так, экс-глава МИД Румынии Андрей Марга назвал современные границы Украины неестественными и призвал Киев отдать часть своих территорий России, Венгрии, Румынии и Польше.

09:53 ВКС России нанесли удары по украинским войскам под Авдеевкой.

09:17 Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли ДНР.

08:32 Из украинских портов вышли шесть судов в рамках продуктовой сделки.

07:50  Подпольщики в Николаевской области сообщили о бегстве главы региона Виталия Кима.

19 сентября

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