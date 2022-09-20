ВСУ продолжают попытки контратаковать освобожденные территории

Более полугода российские военные продолжают реализовывать задачи, поставленные в рамках специальной военной операции по защите Донбасса. Вооруженные силы Украины предпринимают попытки контратак по нескольким направлениям на линии фронта. Особое внимание незалежных вояк привлекает Запорожье, где расположена мощная атомная электростанция.

Москва не раз заявляла, что нацелена на скорейшее прекращение боевых столкновений, однако Киев под давлением Запада настаивает на исключительно военном решении конфликта. При этом США и ряд европейских стран принимают самое активное участие в происходящем. В российском МИД подчеркнули, что поставка американцами ракет большей дальности Украине сделает Вашингтон стороной конфликта.

Тем временем, некоторые государственные деятели из Европы начали рассуждать о расчленении Украины. Так, экс-глава МИД Румынии Андрей Марга назвал современные границы Украины неестественными и призвал Киев отдать часть своих территорий России, Венгрии, Румынии и Польше.

07:40 Украинские военные ищут в Купянске сотрудничавших с Россией граждан.



20 сентября

21:41 Словения передаст украинским военным 28 танков M-55 S.

21:01 Сообщается о взрывах в Харькове.

20:52 Посольство РФ в Канаде квалифицирует нападение на диппредставительство как попытку совершения террористического акта, сообщил посол.

19:41 Референдум о вхождении в состав РФ будет многодневным, считает председатель Общественной палаты ДНР.

19:40 Подача электроэнергии в Херсонскую область с ЗАЭС и Запорожской ТЭЦ прекращена из-за обстрелов ВСУ, которые повредили ЛЭП, сообщили власти.

19:30 Турецкий Denizbank сообщил о прекращении операций с российскими картами "Мир".

19:04 Общественная палата ДНР обратилась к Пушилину с просьбой провести референдум по вопросу о вхождении республики в состав РФ.

19:00 Глава МВД Польши сообщил, что подписал распоряжение, ужесточающее правила въезда для россиян.

18:43 Жители Херсонской области желают как можно скорее провести референдум, чтобы получить гарантии вхождения региона в РФ, заявил замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.

18:40 Литва не впустила 18 россиян за первый день запрета на въезд по шенгенам, сообщают местные пограничники.

18:03 Крупнейший турецкий частный банк Is bankasi приостановил работу с российской платежной системой "Мир".

17:48 Канадский посол вызвана в МИД России, ей заявлен демарш в связи с тем, что неизвестные бросили в российское посольство в Оттаве "коктейль Молотова" и блокировали вход в консульский отдел при попустительстве местной полиции.

16:54 Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики с инициативой немедленно провести референдум о признании ее субъектом РФ.

16:42 Генпрокурор ЛНР Горенко награждён российским Орденом Мужества посмертно, заявило ведомство республики.

16:29 Главы МИД России и Франции провели телефонный разговор. Стороны обсуждали ситуацию на Запорожской АЭС. Париж призвал Москву создать зону безопасности вокруг атомной электростанции, назвав ситуацию критической.

16:00 Двое детей погибли при сегодняшнем украинском ударе по Донецку, сообщил мэр.

15:31 Россия будет оформлять единые электронные визы гражданам 52 иностранных государств, сообщили в МИД.

14:51 Владимир Сальдо находится на своём рабочем месте и вернулся к исполнению обязанностей главы ВГА Херсонской области, сообщили в местной администрации.

14:27 Из-за обстрела рынка в Донецке погибли три человека.

14:21 ВСУ намеренно стреляли по местам скопления людей в Донецке, под огонь попали остановка общественного транспорта, магазин и банк – Пушилин.

13:46 Массированная атака ВСУ на Донецк закончилась кровавой трагедией.

13:17 ВС РФ уничтожили более 200 украинских военных ударами в районе Зайцева, Николаевки, Северска и Торецка.

13:00 Мэр Донецка заявил об украинском ударе по площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе Донецка – по предварительным данным, погибли 13 мирных жителей.

12:45 Ситуация на линии соприкосновения в ДНР стабильная, на некоторых направлениях есть продвижение вперед – Пушилин.

11:50 Верховный суд ЛНР приговорил сотрудника ОБСЕ Дмитрия Шабанова к 13 годам лишения свободы за госизмену.

11:22 Суд Кипра рассмотрит дело украинки, напавшей с ножом на россиян, с учетом еще трех обвинений.

10:37 ЕР предлагает гарантировать академический отпуск студентам-военнослужащим, которые участвуют в спецоперации.

09:53 ВКС России нанесли удары по украинским войскам под Авдеевкой.

09:17 Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли ДНР.

08:32 Из украинских портов вышли шесть судов в рамках продуктовой сделки.

07:50 Подпольщики в Николаевской области сообщили о бегстве главы региона Виталия Кима.

19 сентября