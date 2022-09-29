Решение о проведении референдумов резко изменило ситуацию

Уже восьмой месяц на территории украинского государства продолжается спецоперация по защите мирного населения двух республик Донбасса. Москва настроена решительно и больше не даст в обиду граждан, которые не хотят жить по законам киевского режима. Власти Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик приняли решение провести референдумы о вхождении в состав Российской Федерации.



Такой шаг ожидаемо вызвал бурную реакцию на Украине и в западных странах. Европейцы уже объявили, что не позволят жителям освобожденных территорий самоопределиться и не станут признавать итоги референдумов.

На фоне серьезного обострения ситуации в Незалежной российские власти приняли вынужденное решение о частичной мобилизации граждан и обозначили готовность защищать нашу страну любыми видами оружия. В ответ на это на Украине пригрозили нанести ядерный удар по территории России. Онлайн-трансляция последних событий – в сводке "Утра".

9:47 Леонид Пасечник сообщил, что прибыл в Москву для завершения юридической процедуры вхождения ЛНР в состав России.

9:26 Новые санкции ЕС предусматривают запрет на импорт из РФ икры, сигарет и спиртного.

9:16 Встреча глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Путиным запланирована, но подробностей пока нет, заявил Стремоусов.

9:04 ВСУ ночью обстреляли Кременную, разрушены два жилых дома.

8:50 Еврокомиссия предлагает установить потолок цен на российский газ, сообщают СМИ.

8:13 Газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" могли повреждить с помощью дистанционных взрывных устройств, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник в Минобороны Великобритании.

29 сентября

21:50 Власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области обратились к Путину с просьбой о принятии в состав РФ. Главы ЛНР и ДНР сообщили о поездке в Россию. На следующей неделе в Госдуме могут рассмотреть закон о признании новых территорий. В СФ отметили, что могут рассмотреть законы по референдумам на заседании 4 октября.

20:24 ВСУ обстреляли в среду Донецк и поселок Зайцево из артиллерии и танка, сообщило в среду представительство ДНР в СЦКК.

19:18 ВСУ нанесли ракетный удар по комплексу политехнического университета в центре Херсона, здание разрушено, есть раненые, сообщил представитель экстренных служб.

18:35 Российские следователи зафиксировали последствия украинского обстрела по городу Брянка в ЛНР.

18:15 В Мелитополе и пригороде прогремела серия взрывов.

17:40 Референдумы проведени в полном соответствии с международным правом, жители освобожденных территорий и Донбасса не желают возвращаться к прежней жизни и сделали выбор в пользу РФ – МИД

16:27 ВСУ обстреляли ряд районов Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

16:03 Красный Лиман и ключевые трассы остаются под контролем союзных сил, сообщила в среду Народная милиция ДНР.

14:53 ВСУ нанесли подлый удар по мирной гостинице "Колос" в городе Алешки под Херсоном, есть пострадавшие.

14:37 Немецкие службы безопасности опасаются, что обе нитки газопровода "Северный поток-1" будут непригодны для использования навсегда.

13:14 Посольство США в Москве призвало своих граждан немедленно покинуть Россию.

12:50 Пока неизвестно, может ли проводимая Россией СВО перейти в КТО, решение за Путиным, сообщил Песков.

12:49 Глава Херсонской области Владимир Сальдо обратился к президенту РФ с просьбой принять регион в состав России.

12:45 Песков назвал абсурдом обвинения в адрес России о саботаже на маршрутах "Северных потоков".

12:41 Песков на вопрос, будет ли продолжена спецоперация после присоединения новых регионов: "Как минимум нужно освободить всю территорию Донецкой народной республики".

12:36 США и Европа практически исчерпали свои запасы оружия для поставок на Украину, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на военных экспертов.

12:29 Глава ЛНР Пасечник обратился к Путину с просьбой рассмотреть вхождение республики в состав России.

12:17 Сальдо заявил, что обязательно обратится к президенту России, чтобы юридически оформить вхождение Херсонской области в состав РФ как можно быстрее.

11:53 Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что выехал в Москву.

11:29 Глава ДНР Пушилин заявил, что отправился в Москву для завершения юридической части вхождения ДНР в состав России.

10:59 Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала серьезно относиться к словам российского президента Владимира Путина, ее слова приводит немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

10:35 Граждане, уехавшие из РФ во время частичной мобилизации, не нарушившие закон могут вернуться без правовых последствий в любой момент, Россия – правовое государство, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

10:20 Ялтинский экономический форум перенесен на второй квартал 2023 года, сообщил глава Крыма Аксенов.

9:47 Херсонская область в ближайшие дни обратится к президенту РФ по итогам референдума, заявил замглавы ВГА Кирилл Стремоусов.

9:36 Жозеп Боррель заявил, что все доступные сведения указывают на то, что инциденты на "Северных потоках" являются результатом преднамеренного действия.

9:34 Банков, использующих российскую платежную систему "Мир" в Турции, не осталось.

9:23 Ростовская область выполнила план по мобилизации.

9:19 Глава МИД Польши пригрозил России ответом НАТО при использовании ядерного оружия на Украине/

8:56 ЕС собирается смягчить санкции против РФ, сняв запрет на экспорт из РФ удобрений, цемента и другой продукции.

8:48 Еврокомиссия в среду предложит новые санкции против РФ в ЕС, в том числе введение потолка цен на нефть – СМИ.

8:24 Канада намерена ввести новые санкции против РФ из-за референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях – премьер-министр Джастин Трюдо.

8:13 В Белгородской области аннулируют повестки части мобилизованных. Минобороны сократило число жителей региона, которые должны быть призваны. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

28 сентября

22:50 Глава ЛНР обратится к Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении республики в состав РФ на правах субъекта федерации 28 сентября.

22:31 За вхождение ЛНР в РФ на референдуме после обработки 100% протоколов проголосовали 98,42% избирателей.

21:36 Активность ВСУ по всей линии фронта стала реакцией на подсчет голосов в рамках проведения референдума – НМ ЛНР.

21:17 Гендиректор МАГАТЭ сообщил о новых взрывах на ЗАЭС.



20:44 Три человека погибли, 5 ранены при обстреле Брянки в ЛНР из РСЗО HIMARS.

20:29 США не возражают против того, чтобы Киев применял оружие Запада против регионов, которые могут войти в состав РФ.

20:10 За вхождение ЛНР в РФ после обработки 100% протоколов проголосовали 97,93% избирателей на участках в РФ.

19:39 Кабинет министров Украины запретил вывоз с территории страны товаров по внешнеэкономическим договорам, страной назначения которых указана РФ,

19:04 Повестки на КПП "Верхний Ларс" на грузинской границе будут вручать всем россиянам, кто подлежит призыву.

18:43 В Мариуполе задержана девушка, пытавшаяся совершить теракт на референдуме.

18:10 Пасечник рассчитывает в ближайшее время поехать в Москву с обращением к Путину о вхождении ЛНР в состав России.

18:01 Из-за обстрела обесточена шахта имени Засядько, под землей 21 человек, сообщили в Минугля ДНР.

17:36 Совфед 4 октября может рассмотреть вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ – Матвиенко.

17:05 Подконтрольные Киеву территории Запорожской области будут освобождать – глава региона Балицкий.

16:39 Двоих участников ДРГ, работавших с украинской разведкой, задержали в Херсонской области.

16:27 Обнародованы первые цифры с референдумов на участках в России

16:20 Центр Донецка, а также Киевский и Куйбышевский районы частично остались без света из-за обстрелов.

15:47 Повестки на КПП "Верхний Ларс" на грузинской границе вручают только жителям Северной Осетии.

15:03 Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка открыто проголосовал за вхождение ДНР в состав России на избирательном участке.

14:07 ВСУ за полчаса выпустили по Кировскому району Донецка и Центрально-городскому району Горловки 15 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство ДНР в СЦКК.

12:49 Украинские войска за время проведения референдума выпустили по ЛНР 76 ракет из РСЗО HIMARS – глава представительства ЛНР в РФ.

11:49 Референдум по вопросу вступлении ДНР в состав Российской Федерации можно считать фактически состоявшимся, заявил глава Народного совета республики Владимир Бидевка.

11:16 ВСУ обстреляли Зайцево, Ясиноватую и Яковлевку, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

10:15 Мобилизационный пункт военкомата в ближайшее время развернут на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе с Грузией, сообщает МВД по региону.

09:10 ВСУ за полчаса обстреляли из артиллерии поселки Гольмовский, Каштановое и Ясное в ДНР, выпустив 14 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство республики в СЦКК.

08:15 Украинские военные регулярно намеренно обстреливают городские кварталы и социальную инфраструктуру, сообщили РИА Новости разведчики Вооруженных сил России РИА Новости.

27 сентября

21:57 Сообщается о мощных взрывах в Одессе.

21:38 Явка на референдуме о вхождении ДНР в состав РФ по итогам 4 дней голосования составила 86,89%.

20:56 Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в понедельник в интервью немецкому порталу "Тагесшау" заявил, что в стране не будут объявлять дополнительную мобилизацию в ответ на частичную мобилизацию в России.

20:35 В Белгородской области уже частично мобилизовано 80% резервистов от предусмотренного плана.

20:05 В Крыму вернули домой около 400 человек, ошибочно призванных в рамках частичной мобилизации, они не подходили по возрасту, сообщил глава службы по мобилизационной работе и территориальной обороне республики Виктор Фесенко.

20:00 Явка избирателей на референдуме по итогам четвертого дня составила 83,61%.

19:38 В Конгрессе США достигли предварительной договоренности о выделении дополнительной помощи Украине на сумму примерно 12 миллиардов долларов.

18:56 Вторая волна частичной мобилизации в Крыму, где практически завершились мобилизационные мероприятия, не планируется.

18:55 Владимир Путин дал российское гражданство Эдварду Сноудену.

18:41 Минобороны РФ сообщило, что в условиях проведения частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается.

18:15 ФСБ России задержала консула Генконсульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори при получении им сведений ограниченного распространения.

18:06 Глава сенатского комитета по обороне, бывший главком ВКС России Бондарев подал рапорт для участия в спецоперации.

17:30 Появились сообщения о срабатывании ПВО над Севастополем.

17:09 Британия расширила санкции против России из-за референдумов. В санкционный список вошли 33 лица, участвующих в проведении голосования в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

16:08 В Новой Каховке прозвучало более 12 воздушных взрывов, работает ПВО, звучит сирена, сообщает военно-гражданская администрация города.

16:02 ЕС отложит решение по введению потолка цен на российскую нефть из-за разногласий среди стран, сообщают СМИ.

15:53 План поставленный по частичной мобилизации в Севастополе практически выполнен, идет замена ряда специалистов и разбираем отдельные случаи со здоровьем призванных – губернатор Севастополя Развожаев.

15:22 РФ приостанавливает соглашение с Латвией об избежании двойного налогооблажения. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

15:19 В call-центре пояснили, что повестки в военкомат могут выдавать круглосуточно, нарушений в этом нет.

15:13 США объявляют о выделении Украине новой помощи в размере 457,5 млн долларов на работу правоохранительных органов, заявил Энтони Блинкен.

14:43 Частичная мобилизация в Якутии завершится до четверга, а в ряде районов план уже выполнен.

14:09 Постоянные органы власти Запорожской области сформируют на выборах, которые планируются через год после решения о вхождении в состав России.

13:31 Песков: никаких решений о введении военного положения в каких-либо регионах пока не принималось.

13:20 Песков на вопрос о возможности закрытия границ в свете частичной мобилизации: в настоящий момент никаких решений на этот счет нет.

12:43 Россия утвердила план развития Мариуполя на ближайшие три года, заявил Хуснуллин.

12:10 МО РФ: Более 120 военных потеряли ВСУ убитыми и ранеными в результате удара ВС РФ в Харьковской области.

11:43 Глава МАГАТЭ: стартовали переговоры о создании "зоны безопасности" вокруг Запорожской АЭС, они будут продолжены на этой неделе.

11:26 Южная Осетия всецело поддерживает проведение референдумов по вхождению в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

10:57 Референдум в Запорожской области состоялся, явка перевалила за 50%.

10:45 Президент Молдавии готова лишать гражданства жителей страны, которые будут участвовать в боевых действиях на стороне России.

10:32 Референдум в Херсонской области можно считать состоявшимся, явка избирателей превысила порог в 50%.

10:03 Украинский диверсант, подорвавшийся 25 сентября в Мелитополе, готовил теракты, дома у него обнаружено взрывное устройство.

09:39 Мирные жители и члены участковых комиссий не пострадали при обстреле украинской армией Рубежного.

09:11 Режим ограничения полетов в 11 аэропортах юга и центральной части РФ продлен до 2 октября.

08:40 ВС Украины ночью обстреляли школу в Рубежном, где размещался участок для голосования на референдуме.

08:15 "Злые русские хакеры" (RaHDIt) выложили в открытый доступ сведения о свыше чем 1,5 тыс сотрудников службы внешней разведки Украины.

26 сентября