Обстрелы украинской инфраструктуры продолжаются

На прошлой неделе Россия нанесла самый массированный удар по украинским территориям за все время спецоперации. Атаке были подвергнуты объекты инфраструктуры во многих регионах города, в результате чего в стране начались перебои с подачей электроэнергии.

Владимир Путин, комментируя ракетные удары, заявил, что это только часть возможного ответа России – если Украина не прекратит провокации, то атака может оказаться более серьезной.

Также ранее на военном полигоне в Белгородской области произошел теракт– во время учений погибли 11 солдат. Их расстреляли выходцы из стран СНГ, которые записались под видом добровольцев. Был ли к этому причастен Киев неизвестно.

Все новости спецоперации – в трансляции "Утра" за неделю с 17 по 23 октября.

8:38 Очевидцы сообщают о взрывах в Одессе.

8:20 Киев подвергся обстрелу. По данным украинских СМИ, один из них пришелся по зданию "Укрэнерго".

17 октября

Новости предыдущей недели с 10 по 16 октября – в материале.