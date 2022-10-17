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На прошлой неделе Россия нанесла самый массированный удар по украинским территориям за все время спецоперации. Атаке были подвергнуты объекты инфраструктуры во многих регионах города, в результате чего в стране начались перебои с подачей электроэнергии.
Владимир Путин, комментируя ракетные удары, заявил, что это только часть возможного ответа России – если Украина не прекратит провокации, то атака может оказаться более серьезной.
Также ранее на военном полигоне в Белгородской области произошел теракт– во время учений погибли 11 солдат. Их расстреляли выходцы из стран СНГ, которые записались под видом добровольцев. Был ли к этому причастен Киев неизвестно.
Все новости спецоперации – в трансляции "Утра" за неделю с 17 по 23 октября.
8:38 Очевидцы сообщают о взрывах в Одессе.
8:20 Киев подвергся обстрелу. По данным украинских СМИ, один из них пришелся по зданию "Укрэнерго".
17 октября
Новости предыдущей недели с 10 по 16 октября – в материале.
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