Как проходит спецоперация России на Украине. Онлайн

Как проходит спецоперация России на Украине. Онлайн
Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Обстрелы украинской инфраструктуры продолжаются

На прошлой неделе Россия нанесла самый массированный удар по украинским территориям за все время спецоперации. Атаке были подвергнуты объекты инфраструктуры во многих регионах города, в результате чего в стране начались перебои с подачей электроэнергии. 

Владимир Путин, комментируя ракетные удары, заявил, что это только часть возможного ответа России – если Украина не прекратит провокации, то атака может оказаться более серьезной. 

Также ранее на военном полигоне в Белгородской области произошел теракт– во время учений погибли 11 солдат. Их расстреляли выходцы из стран СНГ, которые записались под видом добровольцев. Был ли к этому причастен Киев неизвестно.

Все новости спецоперации – в трансляции "Утра" за неделю с 17 по 23 октября. 

8:38 Очевидцы сообщают о взрывах в Одессе.

8:20 Киев подвергся обстрелу. По данным украинских СМИ, один из них пришелся по зданию "Укрэнерго". 

17 октября

Новости предыдущей недели с 10 по 16 октября – в материале

новости партнеров

"Всего неделя": озвучен срок достижения мира на Украине

Договориться по ситуации можно в самое ближайшее время

Мощный ракетный удар: под Киевом прогремели взрывы

Тревогу бьют власти области

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей