Спецоперация ВС РФ на Украине. Онлайн трансляция

Спецоперация ВС РФ на Украине. Онлайн трансляция
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Российские войска продвигаются на Соледарском направлении

Вооруженные силы России за последнюю неделю смогли совершить прорыв на Соледарском направлении. По некоторым данным, войска смогли в ходе наступательных действий продвинуться в сторону центра города, прорвав оборону противника. В первую неделю января удалось взять под контроль населенный пункт Бахмутское. 

С 6 января 12:00 до 24:00 7 января действовал режим о временном прекращении огня, объявленный Министерством обороны России. Украинские власти отказались от перемирия на этот срок, заявив, что РФ таким образом может готовиться к наступлению и приведению собственных позиций в боеготовность.

ВСУ активно обстреливают Донецк и прилегающие к нему населенные пункты. По Зугрэсу в минувшее воскресенье украинские войска ударили "Точкой-У", по городу выпустили пять ракет из РСЗО.

7:38 Киев закупает кассетные снаряды американского образца у Турции, утверждает Foreign Policy со ссылкой на представителей США и ЕС.

11 января

21:41 Мужчина и женщина ранены при обстреле ВСУ города Шебекина в Белгородской области – губернатор.

21:19 США на следующей неделе начнут у себя подготовку украинских военных к обращению с ЗРК Patriot – Пентагон.

20:36 Среди обнаруженных в офисе аналитического центра Байдена секретных документов были данные разведки об Украине – CNN.

20:21 Кабинет министров Украины вышел из соглашения с правительством России о взаимном основании отделений торгово-экономических представительств при посольствах обеих стран – Верховная рада.

19:35 Власти Кировской области запретили использовать беспилотные воздушные суда на территории региона.

18:41 Глава МИД ФРГ прибыла с необъявленным визитом в Харьков, сообщает агентство DPA.

18:10 Сеть украинских супермаркетов VARUS заявила об отказе от продукции французской компании Bonduelle, которая продолжила свою деятельность в РФ после старта СВО.

17:38 Строители завершили установку первого пролета левой автодорожной части Крымского моста -Хуснуллин.

17:17 Лондон еще не принял окончательного решения о поставках танков на Украину.

16:46  При обстреле Ленинского района Донецка ранена женщина.

16:11 Жителя Киева задержали по подозрению в переправке уклонистов за границу.

15:37НАТО и ЕС в декларации о сотрудничестве заявили о поддержке Украины

15:02 ВС РФ уничтожили до 20 украинских военных на купянском направлении в течение суток.

14:28 Три украинских штурмовика Су-25 сбиты в зоне проведения специальной военной операции, сообщает Минобороны.

14:00 ЕС и НАТО должны усилить помощь Украине – Столтенберг.

13:04 В Кремле не подтверждают и не опровергают информацию  о назначении генерал-полковника Лапина начальником главного штаба Сухопутных войск.

12:46 Шойгу на совещании заявил, что главная задача, поставленная перед Минобороны – принять меры для качественного обновления Вооруженных Сил и повышения боевых возможностей.

12:37 Военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин заявил, что власти не будут публиковать список раненых во время обстрела в Макеевке мобилизованных из-за риска разглашения персональных данных и угрозы со стороны "иностранных разведок".

11:55 Артемовск близок к освобождению, бои сместились в западную часть города – врио главы ДНР Пушилин.

11:50 Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Одесской областях Украины.

11:47 Украинские ТГ-каналы сообщают,что в центре Херсона прозвучал сильный взрыв.

11:45 Губернатор Севастополя сообщил о тренировке расчетных комплексов ПВО в городе.

11:36 Грузия не вернет Украине зенитные ракетные комплексы "Бук", потому что в 2008 году купила их, а не получила бесплатно, сообщило грузинское оборонное ведомство.

11:11 Ночью под обстрел ВСУ попал город Шебекино Белгородской области. Частично разрушены 12 домов и 2 машины, а также повреждены опоры электропередачи.

11:04 России в нынешних условиях нужны такие армия и спецслужбы, чтобы у противников даже мысли не было воевать, заявил Патрушев в интервью "Аргументам и фактам".

10:35 Пушилин заявил, что название города Артемовск, за который сейчас идут ожесточенные бои, определят жители: если захотят переименовать, то такая возможность будет.

9:21 В Соледаре идут бои за здание городской администрации. Подразделения ЧВК "Вагнер" в настоящее время ведут бои в самом центре города.

8:46 Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником штаба Сухопутных войск ВС РФ с 9 января.

8:19 США думают над тем, чтобы включить поставки боевых бронемашин Stryker в следующий пакет помощи Украине, сообщило издание Politico. 

7:47 Российские войска начали мощный штурм Соледара в ДНР. Соответствующее заявление сделала замминистра обороны Украины Анна Маляр.

10 января

21:36 Западные страны поставляют Украине вооружения, срок годности у которых уже истек – посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

20:41 В СПБ зарегистрировано дело об административном правонарушении по статье о дискредитации армии в отношении депутата городского заксобрания от партии "Яблоко" Бориса Вишневского.

20:03 Режим ограничения полетов на юге и в центральной части РФ не отменялся и продолжает действовать – Росавиация.

19:25 На Украине расследуют уголовные дела из-за пользования УПЦ собором в Одессе.

18:54 Национальная полиция Украины заявила о пропаже двух добровольцев 28 и 48 лет из Британии в районе города Соледара.

18:26 Россиянина задержали в Брянской области при попытке выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

17:43 Москалькова заявила, что планирует встретиться с украинским омбудсменом на территории Турции в период с 12 по 14 января.

17:18 Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины.

16:40 Лондон впервые с начала конфликта на Украине рассматривает возможность поставки Киеву танков Challenger 2 – СМИ.

16:11 Взрывы были слышны в Николаеве, сообщило украинское издание "Страна".

15:58 Киев благодарен партнерам за военную помощь, но никто из них не сделал достаточно, заявил глава украинского МИД.

15:28 ВСУ обстреляли центр Горловки, снаряд разорвался на территории городской психоневрологической больницы.

15:12 Лимиты потребления электроэнергии введены на Украине, в случае их нарушения будут вводиться аварийные отключения электроснабжения – "Укрэнерго".

14:43 Авиация ВКС России в ДНР сбила самолёты Су-25 и МиГ-29 и украинский вертолёт Ми-8.

14:25 Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что в ближайшие дни Соледар может быть освобожден.

13:40 Россия не воюет с Украиной, ненависти к простым украинцам "у нас по определению быть не может", заявил Патрушев.

11:57 Минобороны России сообщило о продвижении штурмовых подразделений Тихоокеанского флота в районе Угледара под прикрытием ПВО.

10:42 Глава "Укрэнерго" Кудрицкий заявил, что Украина не способна полностью восстановить энергосистему без оборудования советского образца.

10:25 В Белгороде сработало ПВО – соцсети.

10:06 Украинские власти начали гонения на церковь, а Успенский собор Киево-Печерской лавры пережил "надругательство", заявил ее настоятель митрополит Павел.

09:08 Силы РФ освободили Бахмутское – штаб территориальной обороны ДНР.

08:25 Германия передаст Украине 40 боевых машин пехоты из запасов своей армии.

06:35 Военные РФ уничтожили подкрепление ВСУ – группа "Викинг" засекла в тепловизоре прибытие техники на позицию, которую противник подкреплял в темноту. Залпом выпущенные реактивные снаряды 122 мм уничтожили технику ВСУ,

9 января

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