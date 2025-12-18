Противника сжигают термобарическими снарядами

Удары ТОС "Солнецпек" в направлении Волчанска оказались крайне ощутимыми для ВСУ: украинская сторона назвала их одной из наиболее болезненных угроз. Эта тяжелая огнеметная система, применявшаяся под Волчанском, наносит максимальный урон противнику на указанном участке, передает АиФ.

Так, украинский военнослужащий (позывной Мучной) сообщил, что каждую ночь российские "Солнцепеки" выжигают участки, удерживаемые силами ВСУ в Вильче. Боевик жалуется на невозможность держать оборону в населенном пункте под термобарическим огнем.

Ситуация в Вильче для противника резко осложняется. Мучной, передает АиФ, заявляет о стремительном продвижении российских войск в южную сторону поселка.

До этого экс-депутат Рады Олег Царев заявлял, что большая часть Вильчи в настоящее время контролируется российскими войсками. По данным бывшего парламентария, украинские боевики пытаются удержать свои позиции на южных окраинах.

По информации телеграм-канала "Северный ветер", ожесточенные бои ведутся в населенных пунктах и лесопосадках, которые прилегают к Волчанску. ТОСы вместе с авиацией и артиллерией уничтожают силы ВСУ, поддерживая наступление штурмовых групп. В итоге деморализованные силы противника уходят в оборону.