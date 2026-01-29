Союзники готовят удар в спину: Кнутов рассказал, что Европа сделает с Зеленским

Союзники готовят удар в спину: Кнутов рассказал, что Европа сделает с Зеленским
Фото: commons.wikimedia.org
Cоюзники не станут помогать Киеву, если тот будет уже не в состоянии противостоять ВС России

Конфликт на Украине будет продолжен в 2026 году до освобождения Донбасса. Владимира Зеленского будут принуждать к миру как США, так и европейские партнеры, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

29 января WSJ опубликовала материал, описывающий три возможных сценария на Украине в 2026-м. Один из них – территориальные уступки. При этом наиболее вероятным называется продолжение боевых действий на фоне переговорных процессов. А РФ якобы может "устать", что повлияет на ужесточение санкций.

Четвертый вариант, указал Кнутов – военные действия до освобождения Донбасса от ВСУ.

"После этого все понимают, что Украина не способна одержать победу, и Украину принуждают к капитуляции уже не только американцы, но и европейцы", – указывает аналитик.

В таком случае вопрос НАТО на территории Украины становится не так актуален. Запад увидит, пояснил спикер, что Киев не способен к боевым действиям, и в таком случае европейскому контингенту придется втягиваться в конфликт. Даже появление миротворческих сил грозит третьей мировой.

Пока европолитики настойчиво требуют от Украины не соглашаться на требования Москвы. Французский лидер Эммануэль Макрон и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен обозначили Зеленскому это условие в ходе беседы.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
По теме

"Просто изменим": в Киеве предложили радикально решить судьбу Донбасса

Ситуация не терпит отлагательств

"В течение 24 часов": в США объявили Киеву очень плохие новости

Незалежным стоит готовиться к худшему

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей