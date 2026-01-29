Союзники готовят удар в спину: Кнутов рассказал, что Европа сделает с Зеленским

Cоюзники не станут помогать Киеву, если тот будет уже не в состоянии противостоять ВС России

Конфликт на Украине будет продолжен в 2026 году до освобождения Донбасса. Владимира Зеленского будут принуждать к миру как США, так и европейские партнеры, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

29 января WSJ опубликовала материал, описывающий три возможных сценария на Украине в 2026-м. Один из них – территориальные уступки. При этом наиболее вероятным называется продолжение боевых действий на фоне переговорных процессов. А РФ якобы может "устать", что повлияет на ужесточение санкций.

Четвертый вариант, указал Кнутов – военные действия до освобождения Донбасса от ВСУ.

"После этого все понимают, что Украина не способна одержать победу, и Украину принуждают к капитуляции уже не только американцы, но и европейцы", – указывает аналитик.

В таком случае вопрос НАТО на территории Украины становится не так актуален. Запад увидит, пояснил спикер, что Киев не способен к боевым действиям, и в таком случае европейскому контингенту придется втягиваться в конфликт. Даже появление миротворческих сил грозит третьей мировой.

Пока европолитики настойчиво требуют от Украины не соглашаться на требования Москвы. Французский лидер Эммануэль Макрон и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен обозначили Зеленскому это условие в ходе беседы.