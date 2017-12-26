Донбасс признают в 2018 году

Самопровозглашенной республике прочат независимость

Жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик придется тяжело в наступающем 2018 году. Прогноз для почти отделившейся части Незалежной составила таролог Марианна Абравитова.

"Тема Донбасса не будет утихать ни в следующем 2018 году, ни через год. События будут развиваться по нарастающей еще несколько лет. Раскаленность будет волнообразной и будет то вспыхивать, то угасать", - рассказала она.

По ее словам, в будущем эту территорию Украины ждет реструктуризация. "Внутри ДНР и ЛНР произойдет разделение интересов и перемещение центра конфликта в несколько другие сферы деятельности. Переформатирование будет 100%. Оно уже идет. Люди пока не ощутили подвижек в какую-либо сторону. Чуть позже, когда эта волна модернизации захватит Донбасс, то мы все увидим, что он и выглядит по-другому, и управляется по-другому, и стоит на других основах", - продолжила Марианна.

Таролог отметила, что передел Донбасса произойдет уже к лету. "Переформат пойдет в сторону узаконивания, признания. Уже сейчас пара стран готовы признать эту территорию самостоятельной. Это и произойдет в будущем. Раз прецедент случится, то потихоньку и другие страны присоединятся к принятию положения Донбасса, и позже можно будет уже находиться этим территориям в легальном состоянии", - считает она.





"По раскладу видно много серых, теневых течений, некая двойственность, как у чемодана с двойным дном. Там много русского населения. Люди чистые и открытые, и они полностью за справедливость. Хотелось бы пожелать им, безусловно, здоровья и, по возможности, счастья в новом году. По картам я не вижу усугубления ситуации. Проблемы начнут решаться методом договоренностей. Узелки будут завязываться и развязываться бескровно, хотя, конечно, некоторые вспышки, и не одна, будут возникать", - отметила Абравитова.

Кроме того, ясновидящая прочит всей Украине смену правителя.

"Место Порошенко займет кто-то другой, и как раз этого беспредела будет меньше. Все военные действия, которые будут проходить на Украине, и обстрелы территорий - все будут идти по указке свыше, под давлением со стороны правительственной верхушки. Все, конечно, будет очень непросто. В такой непростой обстановке Донбасс будет стоять, бороться, он уже прорастает корнями в самостоятельную правовую сферу", - заявила эксперт.

Марианна уверена, что в наступающем 2018-м республики даже сменят название и пройдут перезагрузку.

"Все, можно сказать, подвергнется определенному upgrade. Суть остается одна, несмотря на все это - на смену правительства, на появления новых действующих лиц, которые будут управлять, - конечно, и курс постепенно изменится. Хотя в целом вектор останется все тот же. Но на поле игры появятся харизматичные личности, способные внести некие корректировки и прибавить в ход событий здравый смысл", - заключила она.

