Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Донбасс признают в 2018 году

Фото: Михаил Соколов/ТАСС
Самопровозглашенной республике прочат независимость

Жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик придется тяжело в наступающем 2018 году. Прогноз для почти отделившейся части Незалежной составила таролог Марианна Абравитова

"Тема Донбасса не будет утихать ни в следующем 2018 году, ни через год. События будут развиваться по нарастающей еще несколько лет. Раскаленность будет волнообразной и будет то вспыхивать, то угасать", - рассказала она. 

По теме

По ее словам, в будущем эту территорию Украины ждет реструктуризация. "Внутри ДНР и ЛНР произойдет разделение интересов и перемещение центра конфликта в несколько другие сферы деятельности. Переформатирование будет 100%. Оно уже идет. Люди пока не ощутили подвижек в какую-либо сторону. Чуть позже, когда эта волна модернизации захватит Донбасс, то мы все увидим, что он и выглядит по-другому, и управляется по-другому, и стоит на других основах", - продолжила Марианна. 

Таролог отметила, что передел Донбасса произойдет уже к лету. "Переформат пойдет в сторону узаконивания, признания. Уже сейчас пара стран готовы признать эту территорию самостоятельной. Это и произойдет в будущем. Раз прецедент случится, то потихоньку и другие страны присоединятся к принятию положения Донбасса, и позже можно будет уже находиться этим территориям в легальном состоянии", - считает она. 


"По раскладу видно много серых, теневых течений, некая двойственность, как у чемодана с двойным дном. Там много русского населения. Люди чистые и открытые, и они полностью за справедливость. Хотелось бы пожелать им, безусловно, здоровья и, по возможности, счастья в новом году. По картам я не вижу усугубления ситуации. Проблемы начнут решаться методом договоренностей. Узелки будут завязываться и развязываться бескровно, хотя, конечно, некоторые вспышки, и не одна, будут возникать", - отметила Абравитова. 

Кроме того, ясновидящая прочит всей Украине смену правителя. 

"Место Порошенко займет кто-то другой, и как раз этого беспредела будет меньше. Все военные действия, которые будут проходить на Украине, и обстрелы территорий - все будут идти по указке свыше, под давлением со стороны правительственной верхушки. Все, конечно, будет очень непросто. В такой непростой обстановке Донбасс будет стоять, бороться, он уже прорастает корнями в самостоятельную правовую сферу", - заявила эксперт. 

Марианна уверена, что в наступающем 2018-м республики даже сменят название и пройдут перезагрузку. 

"Все, можно сказать, подвергнется определенному upgrade. Суть остается одна, несмотря на все это - на смену правительства, на появления новых действующих лиц, которые будут управлять, - конечно, и курс постепенно изменится. Хотя в целом вектор останется все тот же. Но на поле игры появятся харизматичные личности, способные внести некие корректировки и прибавить в ход событий здравый смысл", - заключила она. 

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Будущее России оказалось незавидным

Эксперты проанализировали показатели страны и сделали прогноз

Биткоин назвали дутой величиной

Один из крупнейших банков мира дал шокирующую оценку популярной криптовалюте

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей