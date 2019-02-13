Google и Facebook отлынивают от налогов

Спикер Госдумы обсудил с коллегой из Словакии проблему уклонения от фискальной нагрузки IT-компаний

Крупные международные интернет-компании получают прибыль от своей работы в разных странах, но не платят налогов. На это обратил внимание российских парламентариев глава Национального совета Словакии Андрей Данко. В среду, 13 февраля, он встретился в Москве с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и указал на эту общую проблему.

"Обсуждение этого вопроса носит крайне актуальный характер, – подтвердил Володин. – Сегодня что получается: крупные компании – Google и Facebook – работают на территории европейских стран, работают в Словацкой Республике, в России, притом налоги не платят".

Спикер ГД отметил, что ситуацию с налогообложением интернет-компаний, как и другие вопросы, связанные с развитием цифровых технологий, необходимо урегулировать законодательно. Но тема это непростая. В частности, во Франции парламентарии работают над ней уже много лет.

Российские законодатели также не оставляют вопрос без внимания. Через две недели в Москву приезжает спикер парламента Италии. На встрече с коллегой Володин намерен в числе прочего обсудить и тему персональных данных, используемых интернет-компаниями.

Со своей стороны Данко сообщил, что уже обсуждал проблему деятельности международных интернет-компаний с главой австрийского парламента Вольфгангом Соботкой и планирует продолжить дискуссию на встрече председателей парламентов Европы. Москва приветствовала такое решение.

"Каждая страна должна уделять этому внимание. Так как базы данных находятся вне наших стран, это не может не беспокоить нас", – поддержал коллегу из Словакии Володин.

Так называемый "налог на Google" был введен в России в 2017 году. IT-компании должны платить налог на добавленную стоимость от продажи российским пользователям товаров и услуг. Кроме того, на уровне минфинов G20 обсуждается возможность уплаты интернет-компаниями налогов по месту получения прибыли, а не регистрации головного офиса.