Но летать на них будет некому

Власти Незалежной рассматривают возможность приобретения у Соединенных Штатов боевых самолетов. Чиновники понимают, что их собственная военная авиация никуда не годится. Об этом сообщил президент неправительственной исследовательской организации из США Jamestown Foundation Глен Говард.



"Ходят слухи, что Украина может действительно рассматривать приобретение истребителей F-16 американского производства. Если они соответствуют действительности, это означает, что США рассматривают возможность серьезного шага для помощи Украине",

– заявил американец в интервью изданию "Укринформ".

По мнению Говарда, потребности Воздушных сил Украины могут быть в приоритете рассмотрения дальнейших шагов военно-технического сотрудничества Украины и США. Украинские самолеты, доставшиеся им с советских времен, "очень быстро стареют, и им не хватает запчастей".

Киев будет постепенно выводить из обращение все оружие советского образца. О необходимости перевооружить страну по натовским образцам постоянно говорили бывший и действующий президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

По такому пути уже идут другие страны – бывшие участницы соцлагеря. "Польша, например, до сих пор использует советские МиГ-29, но от них постепенно отказываются из-за нехватки запчастей", – отметил глава Jamestown Foundation.

Если Вашингтон не поможет Киеву, Незалежная останется без авиации, способной подняться в воздух. При этом у американского эксперта вызывает опасение тот факт, что на Украине может не оказаться достаточного количества англоязычных пилотов, которые могут научиться управлять американскими истребителями. Ведь сегодня уровень подготовки украинских летчиков настолько низок, что им не под силу справиться с управлением таких сложных машин, как F-16.