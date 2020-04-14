В Госдуме создали комиссию по поддержке малого и среднего бизнеса

В состав новой межфракционной комиссии войдут 19 депутатов

Постановление о создании Комиссии по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса было принято 14 апреля. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что инициативу создать орган по поддержке предпринимательства приняли все фракции.

По словам председателя ГД, главная задача комиссии – помощь представителям малого и среднего бизнеса во время эпидемии COVID-19 и вызванного эпидемией экономического кризиса.

Володин объяснил, что все вопросы от представителей малого и среднего бизнеса будут передавать правительству через Координационный совет по борьбе с распространением коронавируса, в состав которого входит первый заместитель Председателя Государственной Думы Александр Жуков.

Кроме того, члены комиссии совместно с представителями регионов и при помощи профессионального сообщества будут стараться на законодательном уровне разрешить проблемы бизнеса.

"В созданной сегодня Комиссии представители малого и среднего бизнеса смогут получить необходимую помощь", -

приводит слова Володина официальный ГД РФ.

Ранее сообщалось, что Госдума поддержала инициативы о помощи гражданам и бизнесу в период эпидемии. Теперь семьи с детьми, в которых родители лишились работы из-за коронавируса помогут материально.