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В Госдуме создали комиссию по поддержке малого и среднего бизнеса

В Госдуме создали комиссию по поддержке малого и среднего бизнеса
Фото: duma.gov.ru
В состав новой межфракционной комиссии войдут 19 депутатов

Постановление о создании Комиссии по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса было принято 14 апреля. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что инициативу создать орган по поддержке предпринимательства приняли все фракции. 

По словам председателя ГД, главная задача комиссии – помощь представителям малого и среднего бизнеса во время эпидемии COVID-19 и вызванного эпидемией экономического кризиса. 

Володин объяснил, что все вопросы от представителей малого и среднего бизнеса будут передавать правительству через Координационный совет по борьбе с распространением коронавируса, в состав которого входит первый заместитель Председателя Государственной Думы Александр Жуков. 

Кроме того, члены комиссии совместно с представителями регионов и при помощи профессионального сообщества будут стараться на законодательном уровне разрешить проблемы бизнеса. 

"В созданной сегодня Комиссии представители малого и среднего бизнеса смогут получить необходимую помощь", - 

приводит слова Володина официальный ГД РФ. 

Ранее сообщалось, что Госдума поддержала инициативы о помощи гражданам и бизнесу в период эпидемии. Теперь семьи с детьми, в которых родители лишились работы из-за коронавируса помогут материально. 

Рина КРАСНОВА

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