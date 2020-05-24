Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

На сцену не вернется: появились подробности состояния Моисеева

На сцену не вернется: появились подробности состояния Моисеева
Борис Моисеев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец принимает таблетки и наблюдается у врача

В середине мая появилась информация о том, что Борис Моисеев после двух инсультов не помнит многие вещи. Однако это оказалось не так. Директор артиста Сергей Горох рассказал, чем живет и как чувствует себя исполнитель хита "Голубая Луна". 

"Он живет жизнью обычного человека, артиста-пенсионера", – признался представитель Моисеева, добавив, что артист в сознании, пишет вторую книгу. 

Сейчас певец занят "техобслуживанием" у стоматологов. Летом Моисеев надеется появиться на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, где станет почетным гостем. Этот выход в свет будет первым за долго время. 

Моисеев общается с коллегами, но помощь ему никакая не нужна. Впрочем, по словам директора, артисту обидно читать сообщения о том, что он бедствует, пишет "Комсомольская правда".  

Ранее Андрей Разин заявил, что Борис Моисеев теряет память. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Дипломаты осудили американское СМИ из-за статьи о Путине

Посольство России в Штатах призвало журналистов извиниться

Главные новости о коронавирусе в России на 24 мая

Пик эпидемии прошла только Москва и область, названо условие снятия карантина, правительство выделит регионам 100 млрд рублей - последние новости о COVID-19 к воскресенью в материале "Утро.ру"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей