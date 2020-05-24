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В середине мая появилась информация о том, что Борис Моисеев после двух инсультов не помнит многие вещи. Однако это оказалось не так. Директор артиста Сергей Горох рассказал, чем живет и как чувствует себя исполнитель хита "Голубая Луна".
"Он живет жизнью обычного человека, артиста-пенсионера", – признался представитель Моисеева, добавив, что артист в сознании, пишет вторую книгу.
Сейчас певец занят "техобслуживанием" у стоматологов. Летом Моисеев надеется появиться на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, где станет почетным гостем. Этот выход в свет будет первым за долго время.
Моисеев общается с коллегами, но помощь ему никакая не нужна. Впрочем, по словам директора, артисту обидно читать сообщения о том, что он бедствует, пишет "Комсомольская правда".
Ранее Андрей Разин заявил, что Борис Моисеев теряет память.
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