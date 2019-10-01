Украинский Т-64БМ стал занозой в ноге российской армии

Прогрессивная машина досталась Киеву с потрохами

В российских СМИ принято принижать качество украинской боевой техники, но зачем лукавить: модернизированный советский танк Т-64БМ "Булат" – это отличная боевая машина. Часто ее сравнивают с Т-72 и его производными. Обычно танкисты, служившие на "семьдесят втором" хвалят свои машины, а те, кто на Т-64 – свою.

Разработанный в КБ Харьковского завода транспортного машиностроения имени Малышева Т-64 в свое время был уникальной машиной. Остается такой и сейчас.

Комбинированная броня позволяла выдерживать попадания всех боеприпасов НАТО 105-миллиметровой нарезной пушки 1960-х годов. Прицел имел независимую стабилизацию поля зрения по вертикали. Дополнительно на машину устанавливался ночной прицел.

Двигатель Т-64 нередко критиковали и ставили его в противовес надежному дизелю Т-72. На Т-64БМ "Булат" поставили новый 5ТДФМ объемом 13,6 л и мощностью 850 лошадиных сил.

Главным козырем украинского танка стало вооружение, а точнее – комплекс управляемого вооружения, который позволяет вести огонь управляемыми ракетами с лазерным наведением. ПУТРы размещаются в автомате заряжания так же, как обычные снаряды.

На танке появился тепловизор, безопасная связь, спутниковая навигация. Динамическая защита "Нож" защищает машину от снарядов, правда, не от тандемных кумулятивных. На это способна российская "Реликт".

Как верно напоминает The National Interest, СССР не продавал Т-64 на экспорт, предпочитая "толкать" Т-55, Т-62 и Т-72. Т-64 был чем-то вроде элитного танка, "Арматы" своего времени. Его готовили в боям с американскими "Абрамсами" и немецкими "Леопардами".

Майор армии США Джеймс Уорфорд написал в своей диссертации 1992 г., что Т-64 опередил танки НАТО на 15 лет. А после распада СССР Украина унаследовала Т-64 и завод, который их строил. По данным Radio Free Europe, с 2018 г. ВСУ приобрели 150 танков Т-64БМ.

Для России это неприятные новости, хотя этого количества все равно недостаточно, чтобы противостоять российским машинам. Минобороны даже выкладывало ролик, как Т-90М расстреливал Т-64 бронебойными снарядами.