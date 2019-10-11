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Укус скорпиона: летчик США расстрелял себя сам

Укус скорпиона: летчик США расстрелял себя сам
Фото: commons.wikimedia.org
В реактивный век оказалось легко пострадать от собственных снарядов и ракет

Относительно недавно в США проходили испытания F-35. который стрелял ракетами "вверх тормашками". Надо ли говорить, что это довольно опасное занятие, так как есть вероятность попасть в себя. Испытание вооружений, причем не только ракет, но и, к примеру, авиапушки всегда сопряжено с риском. Например, заслуженный летчик-испытатель РФ Александр Гарнаев в своих мемуарах рассказывал, как однажды слишком долго нажимал на гашетку и в результате отправился к стоматологу, а истребитель пришлось "подлатать".

Осень 1956 года вообще произошло интересное событие в мире боевой авиации. Во время испытаний американского F-11F Tiger летчик вообще умудрился подстрелить себя из авиапушки. Позже пилоты такое повторяли. Но тогда это случилось в первый раз, свою версию приводит We Are The Mighty.

К слову, "Тайгер" получился у американцев достаточно быстрым, так как был призван стать ответом на советский МиГ-15.

21 сентября летчик Том Аттридж выполнял испытательный полет, во время которого его попросили протестировать 20-мм пушку. Летчик вошел в пике с высоты 6 км, затем включил форсаж и дал две короткие очереди из пушки. Через 11 секунд Аттридж почувствовал, что его подбили. Один снаряд попал в фонарь, второй в воздухозаборник. Больше никого в воздухе не было поэтому летчик понял, что едва не совершил самоубийство поневоле.

Пилот сбавил обороты, так как двигатель производил только 78% от нормальной мощности, и полетел на базу. Но в трех километрах от аэродрома двигатель заглох окончательно. Интересно, что летчик не катапультировался, а решил умудрился сесть на кроны деревьев – самолеты тогда были полегче, да и топливо он, видимо, выработал. С деревьев летчика оперативно забрали вертолетчики, он получил незначительные травмы.

Как оказалось позже, F-11F обогнал собственные снаряды и пересек траекторию полета снарядов. 

Александр ИЛЬИН
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