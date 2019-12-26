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Последний шанс "Арматы" и Су-57: терпение кончается

Последний шанс "Арматы" и Су-57: терпение кончается
Фото: www.globallookpress.com
В 2020 году в войсках ждут технику, которая была нужна вчера

Катастрофа Су-57 в Хабаровском крае не должна сорвать сроки поставок серийных истребителей в войска. Первые поставки истребителя пятого поколения должны начаться в 2020 году. Об этом заявил генеральный директор Госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Его слова приводит "РБК".

Речь идет контракте 2018 года на два серийных Су-57, один из которых разбился. Вероятно, теперь сроки сдвинутся вправо. После аварии критика самолета еще больше усилилась, поэтому теперь довести машину до серии для Комсомольского авиазавода просто дело принципа.

В 2020 году должна наконец-то войти в состав Северного флота лучшая российская многоцелевая субмарина "Казань". Лодка проекта "Ясень-М" еще тише головной "Северодвинск" – она улучшена. Однако в ходе испытаний начались проблемы, поэтому работа продолжается.

Продолжая о флоте, в будущем году на службу должен заступить второй фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов". Учитывая дефицит кораблей дальней морской зоны, это важнейшее событие для ВМФ. По остальным кораблям серии сказать трудно. Начиная с "Адмирала Головко", на фрегаты этой серии будут ставить не украинские, а рыбинские энергоустановки. Их производство только налаживается.

В будущем году в войска по плану должна поступить первая партия танков "Армата". В ноябре опять же глава "Ростеха" Сергей Чемезов сказал, что для военных изготовлена опытно-промышленная партия, и в данный момент завершается подготовка производства.

Передача "Арматы" войскам столько раз откладывалась, что про танк в пору сочинять анекдоты. Про этот танк, как и про истребитель Су-57, не раз снимали подробные сюжеты. Однако машин этих как не было в войсках, так и нет.

Александр ИЛЬИН

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Зато мультяшки рисуем не хуже голивудских...
Вспоминается хазановское:
- а что народ?
- а народ, батюшка, ликует...
Гость
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ВСЕ В Ж...ПЕ ВСЯ РОССИЯ НИЧЕГО СВОЕГО НЕТ ВСЕ ПРОДАНО И РАЗВОРОВАНО ЗАТО КРИИИИКУУУУ ТО МРОТ подняли АЖ на 850 р тьфу позор
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