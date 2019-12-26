В 2020 году в войсках ждут технику, которая была нужна вчера

Катастрофа Су-57 в Хабаровском крае не должна сорвать сроки поставок серийных истребителей в войска. Первые поставки истребителя пятого поколения должны начаться в 2020 году. Об этом заявил генеральный директор Госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Его слова приводит "РБК".

Речь идет контракте 2018 года на два серийных Су-57, один из которых разбился. Вероятно, теперь сроки сдвинутся вправо. После аварии критика самолета еще больше усилилась, поэтому теперь довести машину до серии для Комсомольского авиазавода просто дело принципа.

В 2020 году должна наконец-то войти в состав Северного флота лучшая российская многоцелевая субмарина "Казань". Лодка проекта "Ясень-М" еще тише головной "Северодвинск" – она улучшена. Однако в ходе испытаний начались проблемы, поэтому работа продолжается.

Продолжая о флоте, в будущем году на службу должен заступить второй фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов". Учитывая дефицит кораблей дальней морской зоны, это важнейшее событие для ВМФ. По остальным кораблям серии сказать трудно. Начиная с "Адмирала Головко", на фрегаты этой серии будут ставить не украинские, а рыбинские энергоустановки. Их производство только налаживается.

В будущем году в войска по плану должна поступить первая партия танков "Армата". В ноябре опять же глава "Ростеха" Сергей Чемезов сказал, что для военных изготовлена опытно-промышленная партия, и в данный момент завершается подготовка производства.

Передача "Арматы" войскам столько раз откладывалась, что про танк в пору сочинять анекдоты. Про этот танк, как и про истребитель Су-57, не раз снимали подробные сюжеты. Однако машин этих как не было в войсках, так и нет.