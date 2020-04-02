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В мире миллион человек заразилось коронавирусом

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Статистика по инфицированным становится все мрачнее и мрачнее

В мире миллион человек заразилось коронавирусом. Статистика достигла таких печальных цифр 2 апреля. 

Кто бы мог подумать, что всего за 3 месяца китайская инфекция захватит такое огромное количество городов и стран, станет причиной смерти тысяч людей. Однако COVID-19 методично растекался по планете, получая все новые и новые жертвы. 

Росло количество зараженных случающим образом: 19 января: 100 случаев, 24: 1000, 12 февраля: 50 000, 6 марта: 100 000, 18: 200 000, 26: 500 000, 30: 750 000 случаев, 2 апреля: 1 000 000. Статистику предоставил Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". 

Заметно, что сначала вирус распространялся не так быстро, а вот уже в марте побил все рекорды по скорости захвата территории планеты. 

Ранее "Утро" писало, что в Москве от COVID-19 скончался 39-летний мужчина.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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