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Вакцину от коронавируса протестируют в Южной Корее

Испытывать лекарство начнут в этом году

Ученые из Южной Кореи в скором времени собираются начать тестировать препарат от коронавируса, чтобы в 2021 г. можно было начать массовое производство вакцины.

Сейчас исследователи изучают образцы крови заразившихся COVID-19, чтобы проводить тесты на антитела. Также зарубежные ученые пытаются выяснить, как можно использовать плазму выздоровевших пациентов для того, чтобы выделить необходимые для лечения вещества, добавляет Yonhap.

Ранее корейским специалистам удалось выявить 38 антител, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом, – пишет сайт "Комсомольская правда".

Однако эффективность такого метода лечения пока остается под сомнением. Как добавляет телекананал "Царьград", китайские ученые не исключают, что вакцина от вируса может не помочь, так как количество антител после болезни у части людей очень маленькое, а значит, остается риск повторного заражения.

Российские ученые также вовсю работают над созданием препарата от COVID-19. Глава Роспотрбнадзора заявила, что специалисты готовят сразу три версии лекарства. Однако применять вакцину начнут не раньше осени 2020 г., так как необходимо провести все клинические испытания. Считается, что к моменту выпуска препарата пик коронавируса уже пройдет, однако создание лекарства необходимо.

Дарья ПЕТРОВА

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