Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Жителей Крыма начнут штрафовать за нарушение самоизоляции

Жителей Крыма начнут штрафовать за нарушение самоизоляции
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Санкции вступят в силу с 15 апреля

Жителей Крыма ждет наказание за несоблюдение карантина. Власти полуострова начнут штрафовать всех, кто халатно относится к карантину, с 15 апреля. 

Важно, выходя на улицу, иметь при себе документы. В противном случае есть риск и за это получить штраф, пишет телеграмм-канал "Телеграммы из Крыма". 

К слову, новых случаев заражения китайской инфекцией на полуострове за последние сутки не выявлено. Об этом информирует телеграмм-канал "Карточный домик: Россия". 

Напомним, что в столице России тоже начали действовать штрафные санкции. Жителям и гостям Москвы необходимо получить электронные пропуска для того, чтобы попасть на работу или в больницу. Без документов выходить на улицу также не рекомендуется. 

Ранее "Утро.ру" опубликовало последнюю статистику по заболевшим COVID-19 в России. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Коронавирус в России: главное

Последние новости о коронавирусе в нашей стране

Рассмешат любого: анекдоты для поднятия настроения

Короткие шутки от “Утро.ру” вызовут улыбку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

825 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей