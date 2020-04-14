Санкции вступят в силу с 15 апреля

Жителей Крыма ждет наказание за несоблюдение карантина. Власти полуострова начнут штрафовать всех, кто халатно относится к карантину, с 15 апреля.

Важно, выходя на улицу, иметь при себе документы. В противном случае есть риск и за это получить штраф, пишет телеграмм-канал "Телеграммы из Крыма".

К слову, новых случаев заражения китайской инфекцией на полуострове за последние сутки не выявлено. Об этом информирует телеграмм-канал "Карточный домик: Россия".

Напомним, что в столице России тоже начали действовать штрафные санкции. Жителям и гостям Москвы необходимо получить электронные пропуска для того, чтобы попасть на работу или в больницу. Без документов выходить на улицу также не рекомендуется.

Ранее "Утро.ру" опубликовало последнюю статистику по заболевшим COVID-19 в России.