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В Крыму ополчились на туристов

В Крыму ополчились на туристов
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
продолжениеМикробиолог назвал дату появления вакцины от COVID-19 в России
Глава республики пригрозил приезжим уголовной ответственностью

Жители Крыма возмущены: они вынуждены сидеть на самоизоляции, а приезжие из других регионов нарушают даже правило обязательного двухнедельного карантина и разгуливают по полуострову. На это обратил внимание глава республики Сергей Аксенов на совещании оперативного штата по коронавирусу в понедельник, 20 апреля.

"Практика показала, что весь вирус в Крыму привозной, - цитирует Аксенова "Севастопольское телевидение". – Если ситуация выходит из-под контроля, будем шерстить по всем районам Крыма, без всякой пощады", – предупредил он. По словам главы республики, он готов обратиться к федеральным властям с просьбой внести поправки в законодательство и усилить ответственность, в том числе уголовную, за нарушение мер против распространения коронавируса.

Пока до этого не дошло, Аксенов просит россиян проявить сознательность и не приезжать в Крым до окончания эпидемии – ни на отдых, ни в командировку. "Никогда не думал, что буду обращаться с таким призывом к нашим согражданам, но другого выхода на сегодня нет", – признался он в "Твиттер".

Ранее крымчане предлагали устроить обсерватор прямо у аэропорта и Крымского моста, чтобы приезжие в обязательном порядке проходили карантин.

На данный момент известно о 45 заболевших в Крыму и 16 в Севастополе. Всего в России на 20 апреля зарегистрировано более 47 тысяч инфицированных COVID-19. В понедельник президент РФ Владимир Путин созвал совещание по коронавирусу, на которое пригласил медиков и ученых-вирусологов.

Отдел информации

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