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Роспотребнадзор: Россия остановила рост числа заражений COVID-19

продолжениеМоскву расстроили материалы западных СМИ о коронавирусе в России
Ситуация с эпидемией нормализуется уже в течение 11 дней

В России постепенно замедляется рост числа заболевших инфекцией из Китая. Подобная ситуация в стране сохраняется уже 10-11 дней. Такой осторожный прогноз дала глава Роспотребнадзора Анна Попова. 

О том, что рост на 14 мая зараженных людей прекратился, Попова рассказала для программы "Москва.Путин.Кремль".

Фрагмент передачи опубликовал на своей странице в "Инстаграм" ведущий Павел Зарубин. 

По последним данным, в России коронавирусом заразились 252 245  человек. Умерли 2 305 пациентов с COVID-19. При этом выздоровели 53 530 россиян. 

Все последние новости о коронавирусе в России на 14 мая – в материале "Утро.ру". 

Полина ИВАНОВА

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