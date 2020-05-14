Ситуация с эпидемией нормализуется уже в течение 11 дней

В России постепенно замедляется рост числа заболевших инфекцией из Китая. Подобная ситуация в стране сохраняется уже 10-11 дней. Такой осторожный прогноз дала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

О том, что рост на 14 мая зараженных людей прекратился, Попова рассказала для программы "Москва.Путин.Кремль".

Фрагмент передачи опубликовал на своей странице в "Инстаграм" ведущий Павел Зарубин.

По последним данным, в России коронавирусом заразились 252 245 человек. Умерли 2 305 пациентов с COVID-19. При этом выздоровели 53 530 россиян.

Все последние новости о коронавирусе в России на 14 мая – в материале "Утро.ру".