Свежая статистика по коронавирусу в России на 28 июля

Свежая статистика по коронавирусу в России на 28 июля
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
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От COVID-19 умерли 150 человек

Оперативный штаб отчитался о ситуации с эпидемией коронавируса в России на вторник. Так, за сутки в нашей стране диагноз подтвердили у 5395 человек. За все время заразились 823515 жителей. 

В Москве, которая по-прежнему сохраняет лидерство в этой неутешительной статистике, заболели инфекцией из Китая 674 человека. В Свердловской области зафиксировано 209 новых случаев заражения. А в Ханты-Мансийском АО за сутки коронавирус обнаружили у 187 россиян.

От COVID-19 умерли за день 150 жителей страны. Всего за время эпидемии болезнь не смогли победить 13504 человека.

Выздоровевших за день оказалось 8888 пациентов. За все время излечились 612217 человек. 

При этом с 1 августа в стране открываются границы. Улететь пока можно будет лишь в три страны. Однако туроператоры считают, что в августе самолеты также полетят в Арабские Эмираты и на Мальдивы.

Полина ИВАНОВА

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