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За все время эпидемии в России инфекцию из Китая нашли у 907758 жителей страны. Об том сообщил оперативный штаб.
В Москве, которая по-прежнему лидирует в списке новых случаев заболевания, за день диагноз подтвердился у 692 горожан. На втором месте оказалась Свердловская область, там заболели 162 человека. Замыкает тройку Санкт-Петербург, где COVID-19 заразились 160 жителей.
От коронавируса умерли за сутки 124 пациента. Всего за время эпидемии скончались 15384 россиянина.
Выздоровели за сутки 6098 жителей страны. В Москве излечились 787 пациентов. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова, передает телеграм-канал оперштаба. Как уточняет "Вечерняя Москва", всего в столице победили болезнь больше 193 тысячи человек. Всего излечились 716396 человек.
При этом эксперты полагают, что будет не только вторая волна эпидемии, но и третья, а к лету 2021 года опасность коронавируса снизится до минимума.
Ранее стало известно, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от COVID-19. Однако на Западе эта новость обеспокоила специалистов.
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