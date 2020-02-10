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Астронавты засекли мощный сигнал из глубокого космоса

Его энергия равна сотням миллионов Солнц

Команда астронавтов из различных стран уловила первый повторяющийся сигнал из глубокого космоса. Ученые установили, что длина его цикла составляет около 16,35 суток.

Подобные вспышки были названы “быстрыми радиовсплесками” (FRB). Они длятся несколько миллисекунд, но имеют силу излучения, сравнимую с мощностью сотен миллионов Солнц. Ранее специалисты зафиксировали около 150 FRB и только 10 из них повторялись. Об этом пишет Sciencealert.

Изучение нового сигнала длилось более года в Канаде, цикл из 16 дней ученые называют временем прохождения неизвестного объекта по своей орбите.

Астронавты подсчитали, что источник вспышки находится от Земли на расстоянии 500 миллионов световых лет. Неизвестное тело может быть черной дырой, сообщается в исследовании. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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