Что случилось сегодня: последние новости на 2 августа

Что случилось сегодня: последние новости на 2 августа
Александр Лукашенко. Фото: Anvar Galeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Лукашенко экстренно перенес обращение к народу, а экс-кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало уехал из России – эти и другие громкие новости за минувший день. 

Политика

  • Лукашенко высказался по поводу задержания россиян в Минске. Президент считает, что все заявления от Кремля, что группа на самом деле направлялась в Стамбул – "полная ерунда". Он считает, что Россия таким образом хочет скрыть свой "хвост". 
  • Бывший кандидат на пост президента Белоруссии покинул Россию. Ранее он сбежал из Минска в Москву, опасаясь уголовного преследования. Сейчас, не объясняя причину, он отправился в неожиданное место дислокации. 
  • Журналистам удалось разоблачить обман Лукашенко с задержанными россиянами. Они нашли неопровержимые доказательства версии Кремля по поводу визита группы. 
  • В Сети ходят слухи, что глава Белоруссии физически нездоров. Его запланированное обращение к гражданам страны было неожиданно перенесено без объяснения причин. 

Жизнь

  • Получение выплат на детей упростили. Теперь части документов не потребуется при оформлении выплат. 

Шоу-бизнес

  • В семье Пресняковой и Подольской грядет пополнение. Очевидцы застукали певицу неподалеку от дома с большим животом. 
  • Аршавин судится с бывшей женой. Футболист намерен выгнать женщину вместе со своей дочерью на улицу. 
  • Солист "Ласкового мая" в больнице. Сейчас врачи борются за его жизнь. 
Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Обман Лукашенко с задержанными россиянами разоблачили

Журналисты нашли неопровержимые доказательства невиновности "боевиков"

"Приумолкли наши старшие братья": Лукашенко высказался о задержании россиян в Минске

Глава указал на "хвост" в России в этом деле

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей