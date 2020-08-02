Что случилось сегодня: последние новости на 2 августа
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Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"
Лукашенко экстренно перенес обращение к народу, а экс-кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало уехал из России – эти и другие громкие новости за минувший день.
Политика
Лукашенко высказался по поводу задержания россиян в Минске. Президент считает, что все заявления от Кремля, что группа на самом деле направлялась в Стамбул – "полная ерунда". Он считает, что Россия таким образом хочет скрыть свой "хвост".
Бывший кандидат на пост президента Белоруссии покинул Россию. Ранее он сбежал из Минска в Москву, опасаясь уголовного преследования. Сейчас, не объясняя причину, он отправился в неожиданное место дислокации.
Журналистам удалось разоблачить обман Лукашенко с задержанными россиянами. Они нашли неопровержимые доказательства версии Кремля по поводу визита группы.
В Сети ходят слухи, что глава Белоруссии физически нездоров. Его запланированное обращение к гражданам страны было неожиданно перенесено без объяснения причин.
Жизнь
Получение выплат на детей упростили. Теперь части документов не потребуется при оформлении выплат.
Шоу-бизнес
В семье Пресняковой и Подольской грядет пополнение. Очевидцы застукали певицу неподалеку от дома с большим животом.
Аршавин судится с бывшей женой. Футболист намерен выгнать женщину вместе со своей дочерью на улицу.
Солист "Ласкового мая" в больнице. Сейчас врачи борются за его жизнь.