Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Лукашенко экстренно перенес обращение к народу, а экс-кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало уехал из России – эти и другие громкие новости за минувший день.

Политика

Лукашенко высказался по поводу задержания россиян в Минске. Президент считает, что все заявления от Кремля, что группа на самом деле направлялась в Стамбул – "полная ерунда". Он считает, что Россия таким образом хочет скрыть свой "хвост".

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии покинул Россию. Ранее он сбежал из Минска в Москву, опасаясь уголовного преследования. Сейчас, не объясняя причину, он отправился в неожиданное место дислокации.

Журналистам удалось разоблачить обман Лукашенко с задержанными россиянами. Они нашли неопровержимые доказательства версии Кремля по поводу визита группы.

В Сети ходят слухи, что глава Белоруссии физически нездоров. Его запланированное обращение к гражданам страны было неожиданно перенесено без объяснения причин.

Жизнь

Получение выплат на детей упростили. Теперь части документов не потребуется при оформлении выплат.

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