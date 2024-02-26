Финансист заявил, что выгодные условия банков должны насторожить россиян

Каким банкам опасно доверять свои деньги: предупредил финансовый эксперт
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
По словам специалиста, один жест выдаст недобросовестную кредитную организацию

Некоторые копят деньги годами, экономят на самом необходимом и отказывают себе в развлечениях. Чтобы приумножить накопления, многие рекомендуют положить деньги в банк под процент. По словам эксперта по финансам и инвестициям Алексея Кричевского, понять, что перед вами недобросовестная кредитная организация, можно уже на этом этапе. 

Специалист сообщил, что если некий малоизвестный банк предлагает слишком выгодные условия, то это повод насторожиться. По словам Александра, мало кто решится предлагать ставку выше, чем у Центробанка. В таком случае у кредитной организации просто не будет заработка.

Также Кричевский отмечает, что на такой шаг некоторые банки действительно идут, но только для саморекламы. В результате эти организации приносят много проблем и бюрократической волокиты. Так что особенно приятные условия должны пробудить в россиянах в первую очередь осторожность. 

Финансовый специалист подчеркнул, что такие банки нужно тщательно проверять, прежде чем отнести туда свои деньги. Следует обратить внимание на публикации в СМИ, а также не забрал ли ЦБ лицензию у кредитной организации за невыполнение предписаний. Кричевский напомнил, что к небольшим банкам, которые открывают вклады под процент выше среднего, часто применяются санкции. 

Ранее специалисты назвали россиянам способ увеличить пенсию.

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
По теме

Замену не найдут: что Россия уничтожила в зоне СВО

ВС РФ продолжают громить позиции противника

Зеленский сделал заявление об ударах ВСУ по России

Президент Украины заверил, что театр военных действий сохранится в пределах Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей