Чем можно заменить какао на фоне подорожания

Чем можно заменить какао на фоне подорожания
Фото: freepik.com
Названа лучшая альтернатива

Экономисты утверждают, что в ближайшее время на полках продуктовых магазинов может резко подорожать какао. Стоимость товара увеличится в среднем на 20%. Это случится из-за неопределенности с урожаем какао-бобов, проблемы с логистикой и резкого роста фьючерсных цен.

В конце прошлой недели стоимость товара на международном рынке взлетела до 8,9 тысяч долларов, побив исторический рекорд. В результате упаковка какао в России вскоре может начать стоить от 222 до 2,4 тысяч рублей в зависимости от сорта и производителя.

Эксперты рассказали, чем можно заменить какао на фоне подорожания. Товаровед Инесса Шунтова говорит, что достойной альтернативой станет кэроб – продукт из мякоти бобов рожкового дерева. По вкусу продукты являются довольно похожими. 

В кэробе нет веществ, возбуждающих нервную систему. Также там отсутствуют сильные аллергены. Если употребить 100 граммов продукта, то можно полностью удовлетворить суточную потребность организма в пищевых волокнах, на треть в витамине B2 и на четверть в калии.

"Кэроб содержит в своем составе от 15 % до 40 % сахарозы, благодаря чему может использоваться для частичной замены сахара в продуктах", – говорит специалист.

По ее словам, в среднем упаковка продукта обходится рубль за один грамм.

Источник: Газета.ру
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