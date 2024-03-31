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Экономисты утверждают, что в ближайшее время на полках продуктовых магазинов может резко подорожать какао. Стоимость товара увеличится в среднем на 20%. Это случится из-за неопределенности с урожаем какао-бобов, проблемы с логистикой и резкого роста фьючерсных цен.
В конце прошлой недели стоимость товара на международном рынке взлетела до 8,9 тысяч долларов, побив исторический рекорд. В результате упаковка какао в России вскоре может начать стоить от 222 до 2,4 тысяч рублей в зависимости от сорта и производителя.
Эксперты рассказали, чем можно заменить какао на фоне подорожания. Товаровед Инесса Шунтова говорит, что достойной альтернативой станет кэроб – продукт из мякоти бобов рожкового дерева. По вкусу продукты являются довольно похожими.
В кэробе нет веществ, возбуждающих нервную систему. Также там отсутствуют сильные аллергены. Если употребить 100 граммов продукта, то можно полностью удовлетворить суточную потребность организма в пищевых волокнах, на треть в витамине B2 и на четверть в калии.
"Кэроб содержит в своем составе от 15 % до 40 % сахарозы, благодаря чему может использоваться для частичной замены сахара в продуктах", – говорит специалист.
По ее словам, в среднем упаковка продукта обходится рубль за один грамм.
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