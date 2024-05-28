Студентов вузов и колледжей столицы приглашают на стажировку в компаниях ОЭЗ "Технополис Москва"

Возможность проявить профессиональные знания на практике получат более 400 будущих специалистов в разных областях

Компании особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" примут на стажировку в 2024 году более 400 студентов вузов и средних специальных учебных заведений в рамках проекта "Техностажировка". Об этом сообщил руководитель городского Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Проект "Техностажировка" существует с 2022 года. За это время профессиональные навыки на высокотехнологичных производствах отточили уже свыше 1,2 тысячи будущих инженеров, слесарей, токарей, технологов и др.

"В 2024 году свыше 60 предприятий готовы принять на стажировку более 400 учащихся. В основном компании ожидают будущих дипломированных инженеров, но растет спрос и на студентов среднетехнических специальностей – слесарей, токарей, механиков",

– рассказал Владислав Овчинский. В частности, предприятие, наладившее выпуск чипов, готово принять на практику 60 студентов, производитель онкопрепаратов – 30 человек, институт микроэлектроники ждет более 100 юных специалистов.

Молодые люди таким образом получают шанс на практике реализовать полученные в учебных заведениях знания. А компании имеют возможность привлекать талантливую и перспективную молодежь в качестве трудовых кадров, отмечает генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.

Чтобы подать заявку на стажировку, необходимо заполнить специальную форму на сайте ОЭЗ "Технополис Москва" в разделе "ТехноРабота". Вакансии от резидентов для соискателей и стажеров там обновляются ежедневно.