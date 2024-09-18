Мосгордума выбрала председателя и сформировала структуру нового созыва

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В Москве состоялось первое заседание городского парламента VIII созыва. Депутаты выбрали председателя Московской городской Думы, утвердили ее структуру и определили перечень комиссий.
По итогам тайного голосования председателем МГД стал Алексей Шапошников. Его кандидатура была выдвинута партией "Единая Россия". В своем выступлении он заверил, что столичный парламент продолжит работу на благо москвичей.
"Мы будем решать вопросы развития городского хозяйства, дальнейшего совершенствования столичной законодательной базы и развития федерального законодательства. Работа Московской городской Думы будет соответствовать Конституции России и федеральному законодательству, Уставу города Москвы, московским законам, Регламенту Мосгордумы и другим нормативным актам",
– подчеркнул Алексей Шапошников. Заместителями спикера избраны Степан Орлов и Людмила Гусева.
Структурно Мосгордума будет состоять из 15 комиссий, деятельность которых затронет все стороны развития города:
"Работа сформированных комиссий Мосгордумы будет направлена на реализацию "Стратегии развития Москвы 2030", утвержденной мэром Москвы Сергеем Собяниным. Работая в тесной связке с исполнительной властью, сделаем все необходимое для реализации данной стратегии",
– отметил Шапошников.
Накануне мэр Сергей Собянин поздравил депутатов МГД со вступлением в должность и сказал напутственные слова.
Выборы депутатов Мосгордумы состоялись 8 сентября 2024 года.
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