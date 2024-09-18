Мосгордума выбрала председателя и сформировала структуру нового созыва

В составе МГД будет действовать 15 комиссий

В Москве состоялось первое заседание городского парламента VIII созыва. Депутаты выбрали председателя Московской городской Думы, утвердили ее структуру и определили перечень комиссий.

По итогам тайного голосования председателем МГД стал Алексей Шапошников. Его кандидатура была выдвинута партией "Единая Россия". В своем выступлении он заверил, что столичный парламент продолжит работу на благо москвичей.

"Мы будем решать вопросы развития городского хозяйства, дальнейшего совершенствования столичной законодательной базы и развития федерального законодательства. Работа Московской городской Думы будет соответствовать Конституции России и федеральному законодательству, Уставу города Москвы, московским законам, Регламенту Мосгордумы и другим нормативным актам",

– подчеркнул Алексей Шапошников. Заместителями спикера избраны Степан Орлов и Людмила Гусева.

Структурно Мосгордума будет состоять из 15 комиссий, деятельность которых затронет все стороны развития города:

комиссия по государственному строительству и местному самоуправлению;

комиссия по градостроительству, государственной собственности и землепользованию;

комиссия по здравоохранению и охране общественного здоровья;

комиссия по культуре и массовым коммуникациям;

комиссия по науке и промышленности;

комиссия по образованию;

комиссия по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям;

комиссия по экономической и социальной политике;

комиссия по городскому хозяйству и жилищной политике;

комиссия по делам общественных объединений и религиозных организаций;

комиссия по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры;

комиссия по безопасности, законодательству и регламенту;

комиссия по спорту и молодежной политике.

"Работа сформированных комиссий Мосгордумы будет направлена на реализацию "Стратегии развития Москвы 2030", утвержденной мэром Москвы Сергеем Собяниным. Работая в тесной связке с исполнительной властью, сделаем все необходимое для реализации данной стратегии",

– отметил Шапошников.

Накануне мэр Сергей Собянин поздравил депутатов МГД со вступлением в должность и сказал напутственные слова.

Выборы депутатов Мосгордумы состоялись 8 сентября 2024 года.