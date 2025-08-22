Новый облик архитектурной доминанты Нового Арбата определят москвичи

Активные граждане решают, в каком городе им жить

Знаменитый дом-книжка на Новом Арбате ждет реконструкция. Каким будет новый архитектурный акцент в этой части столицы и стоит ли сохранить исторический облик здания Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), определят москвичи. Свое мнение они высказывают, голосуя за проекты обновления комплекса СЭВа на платформе "Активный гражданин".

На выбор представлено три концепции. Согласно первой, дом-книжка бережно ремонтируется, а рядом, символизируя преемственность, появляется футуристическая башня-свиток. Авторы второго проекта предлагают возвести современные высотки, которые по форме будут напоминать историческое здание. Третий вариант предполагает модернизацию старого здания и при этом появление поблизости его современного отражения – тоже дома-книжки, только выше, монументальнее.

Важно, что все проекты подразумевают создание нового кластера с опорой на исторические традиции и с учетом современных решений в градостроительстве, а также планов развития территорий, расположенных рядом. Визуализацию проектных решений и пояснения авторов идеи можно увидеть во вкладке "Подробнее" на странице голосования. Эксперт Московского отделения Опоры России Игорь Федотов призывает москвичей внимательно изучить проекты и сделать свой выбор.

"На сайте "Активный гражданин" продолжается голосование по проекту реконструкции бывшей штаб-квартиры СЭВ, знаменитого "дома-книжки". Уверен, что архитектурный облик этой части города крайне значим для сохранения и развития архитектурного ансамбля, поэтому важно внимательно изучить предлагаемые решения и проголосовать. Город – это мы",

– подчеркивает Игорь Федотов.

Голосование стартовало 15 августа. За это время участие в опросе приняли более 160 тысяч москвичей. Большинству "активных граждан" нравится первый вариант – на данный момент его выделило свыше 47% участников. Голосование продолжается. Каким станет облик Нового Арбата, жители города решают прямо сейчас.

