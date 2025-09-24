Кибермошенники придумали новый способ обмана россиян

Пострадать могут многие

Злоумышленники разработали очередной метод обмана россиян. Хакеры запустили свежую схему: они маскируют свои вирусные файлы под правки к техническим заданиям и рассылают их сотрудникам крупных организаций.

На первый взгляд, для жертвы все выглядит солидно – письмо с "дополнениями" от "заказчика", внутри архив, а в нем якобы PDF-документ. Только вместо правок там исполняемый файл, который сразу же заражает компьютер.

Аналитики Angara Security пояснили, что за этим стоит группировка Rare Werewolf, известная своими атаками на российские, белорусские и казахстанские компании еще с 2019 года.

Их цель проста – "вытащить" пароли, доступы и переписку, в том числе из десктопной версии Telegram. После запуска файла жертва даже не успевает понять, что произошло: данные "утекают" к злоумышленникам, а вредоносный вирус сам стирает все следы.

Особенность новой волны атак в том, что все сделано максимально правдоподобно. Названия файлов, номера документов, темы писем – как будто от настоящих коллег. Так что многие сотрудники компаний, не задумываясь, открывают вложения и сами пускают хакеров к своим данным. Эксперты предупреждают: единственный способ защититься – внимательность и проверка любых "рабочих" писем.

