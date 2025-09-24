Кибермошенники придумали новый способ обмана россиян

Россиян будут обманывать по-новому
Фото: www.unsplash.com
Пострадать могут многие

Злоумышленники разработали очередной метод обмана россиян. Хакеры запустили свежую схему: они маскируют свои вирусные файлы под правки к техническим заданиям и рассылают их сотрудникам крупных организаций.

На первый взгляд, для жертвы все выглядит солидно – письмо с "дополнениями" от "заказчика", внутри архив, а в нем якобы PDF-документ. Только вместо правок там исполняемый файл, который сразу же заражает компьютер.

Аналитики Angara Security пояснили, что за этим стоит группировка Rare Werewolf, известная своими атаками на российские, белорусские и казахстанские компании еще с 2019 года.

Их цель проста – "вытащить" пароли, доступы и переписку, в том числе из десктопной версии Telegram. После запуска файла жертва даже не успевает понять, что произошло: данные "утекают" к злоумышленникам, а вредоносный вирус сам стирает все следы.

Особенность новой волны атак в том, что все сделано максимально правдоподобно. Названия файлов, номера документов, темы писем – как будто от настоящих коллег. Так что многие сотрудники компаний, не задумываясь, открывают вложения и сами пускают хакеров к своим данным. Эксперты предупреждают: единственный способ защититься – внимательность и проверка любых "рабочих" писем.

К слову, ранее юрист объяснил, почему не нужно издеваться над мошенниками.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

Грандиозное унижение Макрона попало на видео — позорный звонок Трампу не помог

Скандальные кадры активно обсуждают в Сети

НАТО пригрозило военным ответом России

Организация отреагировала на случившееся в небе над Эстонией

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей