Горячая линия по вопросам отопления заработала в Москве

Фото: АГН Москва/ Авилов Александр
Подать тепло во все квартиры должны до 29 сентября

В Москве открыли горячую линию по вопросам отопления. Звонки принимает общегородской контакт-центр по телефону +7 800 100-23-29.

Отопительный сезон – 2025 начался в столице 24 сентября. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, все проходит штатно. В городе заблаговременно подготовили к осенне-зимнему периоду более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.

Перевод системы теплоснабжения на зимний режим работы происходит поэтапно. В первую очередь тепло подают в социальные учреждения: больницы, детские садики, школы. Но в течение пяти дней подключить к системе отопления должны все объекты. Таким образом, если 29 сентября батареи в квартире будут холодными, можно позвонить на горячую линию и пожаловаться.

Сейчас жители, обратившиеся в колл-центр, могут уточнить сроки подачи тепла или сообщить о неполадках, например, если в целом отопление дали, но какой-то стояк остается холодным. В таком случае операторы помогут оформить заявку в единый диспетчерский центр.

Специальная горячая линия по вопросам отопления в период перехода города на зимний режим работает круглосуточно. В прошлом году на нее поступило более 106 тыс. звонков. Часть обращений обрабатывает виртуальный ассистент.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
