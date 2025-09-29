Хорошево-Мневники и Крылатское соединит пешеходный мост - Собянин

Возведение инженерного сооружения уже началось

В Москве появится новый пешеходный мост. Он соединит Мневниковскую пойму с Крылатским. Строительные работы уже стартовали, реализация проекта началась сразу на обоих берегах Москвы-реки. Окончание строительства запланировано на 2027 год, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Мост перекинут от Островной улицы к Проектируемому проезду №1074 и улице Нижние Мнёвники. Инженерное сооружение не только увеличит количество пешеходных маршрутов между районами Хорошёво-Мнёвники и Крылатское, но и послужит дополнительным украшением.

"Мост будет с арками, напоминающими крылья. Его пролет украсят декоративными деталями красного цвета. Разместят архитектурно-художественную подсветку",

– написал мэр в своем канале в мессенджере МАХ.

Важно, что благодаря новому мосту местным жителям станет удобнее и быстрее попадать к Гребному каналу и расположенным поблизости спортивным объектам.

Ранее в Крылатском отреставрировали Большое олимпийское велокольцо.