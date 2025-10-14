Пригожин допустил, что основатель ЧВК "Вагнер" жив

Появились новости о Евгении Пригожине: "Сделал операцию и нормально живет"
Евгений Пригожин. Фото: соцсети
Многие не поверили, что военный погиб

Продюсер Иосиф Пригожин высказал неожиданную версию о судьбе основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, допустив, что тот мог инсценировать свою гибель. Однофамилец известного военного деятеля заявил, что такой шаг вполне в духе бизнесмена, которого он назвал талантливым и изобретательным человеком. По мнению культурного деятеля, не исключено, что Евгений просто исчез из публичного поля, предпочтя "уйти с радаров" и начать жизнь в тени.

Светский лев добавил, что не готов однозначно утверждать, что Евгений мертв. Он предположил, что тот мог сделать операцию, изменить внешность, оформить новые документы и спокойно жить под другим именем. По мнению звезды, подобный поворот вполне вписывается в характер предпринимателя.

"Ну а что? Сделал операцию, взял документы и нормально живет", – заявил артист.

После трагедии под Тверью, где разбился самолет с Пригожиным, самого Иосифа не раз путали с погибшим. В Сети появилось множество шуток и мемов на эту тему, а некоторые публикации вызвали у него даже растерянность. Однажды его пригласили в жюри белорусского шоу "Х-Фактор", а в новостях появилась громкая фраза "Пригожин летит в Минск", что породило новые домыслы.

По словам Валерии, некоторые коллеги из шоу-бизнеса действительно решили, что трагедия коснулась ее мужа. Она вспомнила, что и ранее к нему приходили люди, уверенные, будто именно он связан с "Вагнером". Звездный супруг добавил, что однажды даже получил "два мешка денег" от людей, перепутавших его с однофамильцем.

Напомним, 23 августа 2023 года под Тверью потерпел крушение самолет предпринимателя. Лайнер направлялся из столицы в Санкт-Петербург, на борту находились десять человек, включая Пригожина и Дмитрия Уткина. Все пассажиры погибли.

К слову, ранее в Сети появилось видео с похожим на Пригожина мужчиной в Чаде.

Источник: YouTube-шоу "Догадки Агатки" ✓ Надежный источник
