Пригожин рухнул в обморок на публике

Пригожин рухнул в обморок на публике
Иосиф Пригожин. Фото: АГН "Москва"
Перед этим у звезды начались проблемы с речью

Знаменитый культурный деятель Иосиф Пригожин пережил неприятный инцидент во время съемок – прямо на площадке ему стало плохо, и он лишился сознания. Об этом продюсер сам позже рассказал прессе, отметив, что подобное с ним случилось впервые.

Во время записи подкаста для ресурса общественника Виталия Бородина мужчина неожиданно почувствовал себя нехорошо. Сначала у него появилась слабость и затруднилась речь, потом он попросил воды, а спустя несколько секунд упал в обморок. По словам знаменитости, причина, скорее всего, в сильном переутомлении и скачке давления.

Он признался, что сильно испугался, ведь никогда прежде не сталкивался с подобным. Позже любимец публики прошел МРТ, чтобы исключить серьезные проблемы, и результаты показали, что все в порядке.

Мужчина отметил, что старается следить за здоровьем и регулярно проходит обследования. Он предположил, что на самочувствие могли повлиять и погодные условия, и душная атмосфера на площадке.

Певица Валерия рассказывала, что ее муж в последнее время активно занимается спортом. Даже во время гастролей он старается не пропускать тренировки, уже заметно похудел и стал энергичнее.

К счастью, происшествие закончилось без осложнений. Надо полагать, теперь продюсер будет еще бережнее относиться к своему здоровью.

К слову, недавно он чуть не стал жертвой мошенников.

Источник: Super.ru ✓ Надежный источник
По теме

Путин и Трамп договорились: США сделали России предложение по Украине

Президенты смогли найти точки соприкосновения во время беседы

Путин поставил на место пригрозившего ударить по Кремлю Зеленского

Лидер рассказал, какой ответ может последовать за поставки "Томагавков"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей