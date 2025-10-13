Пригожин рухнул в обморок на публике

Перед этим у звезды начались проблемы с речью

Знаменитый культурный деятель Иосиф Пригожин пережил неприятный инцидент во время съемок – прямо на площадке ему стало плохо, и он лишился сознания. Об этом продюсер сам позже рассказал прессе, отметив, что подобное с ним случилось впервые.

Во время записи подкаста для ресурса общественника Виталия Бородина мужчина неожиданно почувствовал себя нехорошо. Сначала у него появилась слабость и затруднилась речь, потом он попросил воды, а спустя несколько секунд упал в обморок. По словам знаменитости, причина, скорее всего, в сильном переутомлении и скачке давления.

Он признался, что сильно испугался, ведь никогда прежде не сталкивался с подобным. Позже любимец публики прошел МРТ, чтобы исключить серьезные проблемы, и результаты показали, что все в порядке.

Мужчина отметил, что старается следить за здоровьем и регулярно проходит обследования. Он предположил, что на самочувствие могли повлиять и погодные условия, и душная атмосфера на площадке.

Певица Валерия рассказывала, что ее муж в последнее время активно занимается спортом. Даже во время гастролей он старается не пропускать тренировки, уже заметно похудел и стал энергичнее.

К счастью, происшествие закончилось без осложнений. Надо полагать, теперь продюсер будет еще бережнее относиться к своему здоровью.

К слову, недавно он чуть не стал жертвой мошенников.