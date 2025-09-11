Пригожин и Валерия стали жертвами мошенников

Пригожин и Валерия стали жертвами мошенников
Иосиф Пригожин и Валерия. Фото: соцсети
Знаменитости тут же отправились к правоохранителям

Иосиф Пригожин и его именитая возлюбленная Валерия стали жертвами ушлого таксиста-обманщика. Резонансный инцидент произошел на турецких землях. Нечистый на руку шофер лишил звезд солидной суммы в 12 тысяч долларов – почти миллион рублей.

Знаменитости остановили авто мошенника и согласились на поездку, при этом таксист заранее потребовал оплату картой. Он протянул аппарат для списания денег, и когда операция не прошла, начал подсовывать другие устройства, отвлекая пассажиров разговорами.

Через несколько попыток списание все же прошло, но поездка так и не состоялась. Позже звездные супруги с ужасом обнаружили, что со счета ушла не сумма поездки, а 12 тысяч долларов вместо ожидаемых 30 "баксов".

К счастью, отец семейства успел сфотографировать номер авто, после чего возмущенные российские знаменитости отправились за справедливостью к стражам порядка.

Правоохранители нашли водителя, который принес извинения и вернул деньги, но уже наличными и в турецких лирах.

К слову, ранее Пригожин потребовал ввести в нашей стране цензуру.

Источник: Telegram-канал Mash ✓ Надежный источник
"Атака России на Польшу": в НАТО дали оценку случившемуся в небе

Нашу страну опять попытались безосновательно обвинить

Вокруг захоронения бойцов СВО разразился грандиозный скандал

Местные жители в шоке, что кто-то надругался над покойными

Шоу-бизнес

Рецепты

Гороскопы

Политика

Жизнь

Инопланетяне

Происшествия

